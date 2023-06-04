ESG-послушники: для чего буддийские монахи собирают бутылки

Буддийские монахи из храма Ват Чат Даенг в Бангкоке успешно освоили зеленую повестку. Перерабатывая пластиковые отходы, они следят за экологией, повышают благосостояние общества и зарабатывают сами. Как это происходит — в фотогалерее «Известий»