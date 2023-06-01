В Москве состоялось прощание с экс-директором театра Ермоловой Марком Гурвичем

В Москве прошло прощание с заслуженным работником культуры России Марком Гурвичем. Официальная церемония проходила в зрительском фойе Театра сатиры в четверг, 1 июня.

«Он очень талантливый человек, эрудированный, знал театр очень хорошо», — сказала жена Марка Гурвича Татьяна «Известиям».

Генеральный директор «Московской оперетты» Владимир Тартаковский в свою очередь охарактеризовал Марка Гурвича как замечательного специалиста, утрата которого является большой потерей для всей театральной общественности.

Марк Гуревич работал в театре Ермоловой с 1985 года, с 1992 года — в должности директора. С 2012 года он являлся заместителем директора Театра сатиры.

Марк Гурвич скончался в понедельник, 29 мая. Причина смерти неизвестна.