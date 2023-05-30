Ушел из жизни бывший директор театра Ермоловой Марк Гурвич

В понедельник, 29 мая, не стало Марка Гурвича, заслуженного работника культуры России. Он работал в театре имени Ермоловой с 1985 года, с 1992 года — в должности директора.

Сообщение о смерти театрального деятеля появилось на сайте театра Ермоловой. Причина смерти не сообщается.

«Марк Абрамович горел своим делом, отдавал театру много времени, сил, вкладывал в него душу и всегда оставался человеком. История театра Ермоловой навсегда связана с его именем», — говорится в публикации.

Официальная церемония прощания с Марком Гурвичем состоится 1 июня в Театре сатиры.

Марк Гурвич пришел в театр Ермоловой на должность заместителя директора в 1985 году, позднее он занял пост его директора. С 2012 года он работал в Театре сатиры.