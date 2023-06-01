Водитель легковушки пострадал в ДТП с участием автокрана под Альметьевском

Под Альметьевском (Татарстан) легковушка влетела под автокран, пострадал мужчина. Об этом 1 июня сообщает ИА «Татар-информ» со ссылкой на очевидцев.

Авария произошла на 45-м км трассы Альметьевск – Лениногорск. Автомобиль «Лада» на большой скорости врезался в движущийся впереди «КамАЗ».

В результате 42-летний водитель легковушки получил травмы. Его доставили в больницу Альметьевска.

1 июня на пересечении улиц проспект Победы и Дубравная в Казани столкнулись «Газель», «КамАЗ» и манипулятор Hino Ranger. От удара «Газель» вылетела на тротуар, где стояли пешеходы. Один человек погиб, еще двое пострадали.