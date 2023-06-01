Один человек погиб в результате вылета «Газели» на тротуар в Казани

Один человек погиб и двое пострадали в результате ДТП в Казани. Об этом 1 июня сообщили в МВД по Республике Татарстан.

«На пересечении улиц проспект Победы и Дубравная произошло столкновение трех автомобилей: «Газель», «КамАЗ» и манипулятор Hino Ranger. От удара водитель «Газели» вылетел на тротуар, где стояли пешеходы, ожидая зеленый сигнал светофора для перехода проезжей части», — говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, что водитель «Газели» перестроился в ряд, по которому ехал «КамАЗ». Грузовик не успел затормозить и толкнул фургон в сторону пешеходов.

Двое пострадавших, 49-летний мужчина и 33-летняя женщина, госпитализированы.

Главное следственное управление МВД по Республике Татарстан возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).

Ранее, 31 мая, в Екатеринбурге водитель автомобиля сбил мужчину на электросамокате, пострадавший скончался от полученных травм. Погибший пытался преодолеть проезжую часть по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.