Реклама
Прямой эфир
Мир
Вице-премьер РФ Новак прибыл в Вену для участия во встрече ОПЕК+
Мир
На Украине заявили о нехватке вооружения для начала контрнаступления
Мир
Экс-разведчик США рассказал о серьезной угрозе для ВСУ
Мир
Эрдоган сменил почти всех министров в правительстве Турции
Общество
Икону «Троица» Андрея Рублева привезли в храм Христа Спасителя
Мир
В Германии произошел пожар на территории бывшего полигона с боеприпасами
Мир
Депутат рады обратилась в полицию из-за исполнения песен Цоя
Общество
Прилепин презентовал новую книгу о Шолохове
Мир
Украинское СМИ сообщило о взрыве в Днепропетровске
Общество
Сайт Greenpeace заблокировали в России
Мир
Байден подписал закон о повышении потолка госдолга США
Спорт
ПСЖ объявил об уходе Месси
Сюжет:

День эколога в России – 2023: история и особенности празднования

0
Фото: РИА Новости/Павел Усаченко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ежегодно 5 июня в России отмечается День эколога. В 2023 году торжество приходится на понедельник. О том, в честь какого события учрежден праздник, кто его отмечает и как он проходит, читайте в материале «Известий».

День эколога в России: история праздника

День эколога был учрежден указом президента России Владимира Путина в 2007 году по инициативе Комитета по экологии Государственной думы РФ. В первый раз страна отметила его 5 июня 2008 года.

Дата выбрана не случайно, она совпадает со Всемирным днем охраны окружающей среды, который празднует всё мировое экологическое сообщество.

В этот день в 1972 году в Стокгольме состоялась Конференция ООН по проблемам окружающей среды. На ней обсуждались глобальные экологические проблемы и практические меры по их решению. Конференция также закрепила право всех людей на свободу, равенство и адекватные условия жизни в окружающей среде.

Дела земельные: как сохранить российскую почву
От ее состояния зависят экосистемы и качество жизни

Это было одно из первых экологических мероприятий такого масштаба. В ходе него было принято множество важных документов, в том числе Стокгольмская декларация, состоящая из 26 пунктов. Она положила начало целенаправленной разработке инициатив по охране окружающей среды. Документ носил рекомендательный характер и не имел юридической силы, однако он послужил дальнейшему развитию экологического права.

Одним из главных результатов Стокгольмской конференции является создание Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП). Это орган, разрабатывающий мировую экологическую стратегию и осуществляющий надзор за окружающей средой. Он также информирует руководство государств о ходе научных исследований в области экологии, поддерживает и развивает международную деятельность в этой сфере.

День эколога — кого поздравлять

День эколога в России — это профессиональный праздник. Его отмечают специалисты, занимающиеся охраной природы: ученые, сотрудники профильных учреждений и ведомств, например Министерства природных ресурсов и экологии, а также частных и государственных экологических организаций.

Поздравить можно преподавателей экологических дисциплин, студентов-экологов, активистов и общественных деятелей.

День эколога — мероприятия

Мероприятия в День эколога направлены на привлечение внимания общественности к проблемам экологии. В этот день проходят дискуссии и научные конференции, уборки территорий, экскурсии в заповедники и национальные парки, дни открытых дверей и многое другое.

Диффузный стоп: как будут спасать российские водоемы
В стране создают единый федеральный проект по оздоровлению рек и озер

Провести праздник можно, поучаствовав в субботнике, посадке деревьев или другой экологической акции, отвезти мусор на переработку. Если нет настроения для физической активности, то стоит посетить лекцию об охране окружающей среды или послушать ее онлайн. Любители шопинга могут приобрести многоразовый стакан, шопер на замену пластиковым пакетам или энергосберегающую лампочку.

Кроме того, можно перевести небольшую сумму на счет благотворительной организации, специализирующейся на экологии.

Ранее, 31 мая, «Известия» рассказывали об истории Дня защиты детей, который отмечается 1 июня. В этот праздник дети уходят на летние каникулы, а взрослые вспоминают об ответственности за их жизнь, здоровье и безопасность.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023