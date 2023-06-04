День эколога в России – 2023: история и особенности празднования

Ежегодно 5 июня в России отмечается День эколога. В 2023 году торжество приходится на понедельник. О том, в честь какого события учрежден праздник, кто его отмечает и как он проходит, читайте в материале «Известий».

День эколога в России: история праздника

День эколога был учрежден указом президента России Владимира Путина в 2007 году по инициативе Комитета по экологии Государственной думы РФ. В первый раз страна отметила его 5 июня 2008 года.

Дата выбрана не случайно, она совпадает со Всемирным днем охраны окружающей среды, который празднует всё мировое экологическое сообщество.

В этот день в 1972 году в Стокгольме состоялась Конференция ООН по проблемам окружающей среды. На ней обсуждались глобальные экологические проблемы и практические меры по их решению. Конференция также закрепила право всех людей на свободу, равенство и адекватные условия жизни в окружающей среде.

Это было одно из первых экологических мероприятий такого масштаба. В ходе него было принято множество важных документов, в том числе Стокгольмская декларация, состоящая из 26 пунктов. Она положила начало целенаправленной разработке инициатив по охране окружающей среды. Документ носил рекомендательный характер и не имел юридической силы, однако он послужил дальнейшему развитию экологического права.

Одним из главных результатов Стокгольмской конференции является создание Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП). Это орган, разрабатывающий мировую экологическую стратегию и осуществляющий надзор за окружающей средой. Он также информирует руководство государств о ходе научных исследований в области экологии, поддерживает и развивает международную деятельность в этой сфере.

День эколога — кого поздравлять

День эколога в России — это профессиональный праздник. Его отмечают специалисты, занимающиеся охраной природы: ученые, сотрудники профильных учреждений и ведомств, например Министерства природных ресурсов и экологии, а также частных и государственных экологических организаций.

Поздравить можно преподавателей экологических дисциплин, студентов-экологов, активистов и общественных деятелей.

День эколога — мероприятия

Мероприятия в День эколога направлены на привлечение внимания общественности к проблемам экологии. В этот день проходят дискуссии и научные конференции, уборки территорий, экскурсии в заповедники и национальные парки, дни открытых дверей и многое другое.

Провести праздник можно, поучаствовав в субботнике, посадке деревьев или другой экологической акции, отвезти мусор на переработку. Если нет настроения для физической активности, то стоит посетить лекцию об охране окружающей среды или послушать ее онлайн. Любители шопинга могут приобрести многоразовый стакан, шопер на замену пластиковым пакетам или энергосберегающую лампочку.

Кроме того, можно перевести небольшую сумму на счет благотворительной организации, специализирующейся на экологии.

Ранее, 31 мая, «Известия» рассказывали об истории Дня защиты детей, который отмечается 1 июня. В этот праздник дети уходят на летние каникулы, а взрослые вспоминают об ответственности за их жизнь, здоровье и безопасность.