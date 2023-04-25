Дела земельные: как сохранить российскую почву

В Москве ученые и представители крупного бизнеса обсудили актуальные вопросы природопользования и почвоведения, восстановления и рекультивации земель, раскрытия их поглощающего потенциала и поиска лучших форм взаимодействия в сфере экологической безопасности. Что нужно делать для сохранения основы экологических систем России и что уже делается в этой сфере, эксперты рассказали на круглом столе, организованном Всероссийской экологической платформой «Чистое будущее» в ТАСС. «Известия» приводят основные тезисы.

Каким угрозам подвергается почва

Почвы России разнообразны по химическому и механическому составу: подзолистые, тундрово-глеевые, серо-бурые лесные, каштановые, мерзлотно-таежные, арктические и, конечно, черноземные. Каждый тип играет важную роль в существовании биологических цепочек и экосистем. К тому же почвы способны улавливать и перерабатывать углероды и очищать атмосферу. Но они нуждаются в защите от угроз — загрязнения, эрозии, заболачивания, засоления и других.

Как объяснил на круглом столе главный научный сотрудник Федерального исследовательского центра «Почвенный институт им. В.В. Докучаева», академик РАН Игорь Савин, в природе почвы по сути перерабатывают отходы и сами являются результатом этой переработки.

В результате мы получаем новый объект, который выполняет множество полезных для человека функций. Основная — это плодородие, другие связаны с поддержанием экологии и устойчивости биосферы. Сейчас даже говорят не о функциях, а об услугах, которые почва оказывает людям. Но когда ее использование нерационально, баланс начинает нарушаться, и почва деградирует. По его словам, чрезмерное использование минеральных удобрений тоже негативно сказывается на земле, окисляя ее.

— Существуют меры защиты почв, но они достаточно разрознены. Например, в советское время работала система институтов, в каждом регионе был свой институт, который занимался регулярным мониторингом почв, и раз в 10 лет они делали обновление всех почв на картах, инвентаризацию. После распада СССР эта служба была распущена. Сейчас у нас нет единой службы, которая бы регулярно мониторила состояние почв. Это всё разбросано по отдельным актам, — подчеркнул Савин.

Как добавил профессор кафедры химии почв факультета почвоведения МГУ им. Ломоносова, доктор биологических наук Сергей Трофимов, нужна и система нормативов остаточного содержания нефти в почвах, причем разная для разных регионов.

— Помимо остальных функций почв, одна из самых важных — функция самоочищения. Это значимый показатель, который нужно учитывать при разработке нормативов и создании технологий. Если мы его не учитываем, то у нас фактически остается лишь один путь рекультивации, который применяется в небольших европейских странах: полностью удалить всю загрязненную почвенную массу, переработать в специальных очищающих установках и заменить чистой. В масштабах нашей страны это невозможно.

По его словам, каждый регион должен самостоятельно пройти этот путь и разработать свои нормативы — с учетом климата, влажности, разных геологических условий, состава грунта и других факторов. Без этой работы проводить рекультивацию загрязненных промышленностью земель гораздо сложнее. Активными участниками процесса установления таких нормативов являются специалисты научного блока «Роснефти», в т.ч. специалисты корпоративного института «СамараНИПИнефть», имеющие успешный опыт такой работы.

Что делать для защиты почвы

Но промышленные предприятия и сами стремятся восстанавливать природные ресурсы и снизить свое воздействие на окружающую среду. Один из удачных примеров — «Роснефть». По словам заместителя директора департамента анализа, методологии и развития промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды «Роснефти» Виктории Сапожниковой, компания не просто повышает экологичность бизнеса, но и двигается к «суммарному положительному влиянию на экосистемы».

— Ключевое направление — деятельность по сохранению биоразнообразия. На протяжении нескольких лет компания ведет масштабные исследования в этой области. Всем известны результаты наших экспедиций по изучению белого медведя, атлантического моржа, дикого северного оленя, белой чайки, которые реализуются в рамках корпоративной программы и соглашения с Минприроды. В отдельных регионах есть другие интересные проекты. Например, «Под надежным крылом» по охране и защите белоплечего орлана. Или проект, который поддерживает мероприятия по реабилитации и репродукции амурского тигра.

Кроме того, добавила Сапожникова, «Роснефть» занимается рекультивацией земель исторического наследия — территорий, загрязненных еще в советский период и в 90-е годы. За последние 10 лет (2013-2022 год) компания восстановила более 2,5 тыс. гектаров. Сейчас перед компанией стоит еще более амбициозная цель — цель «О» (ноль), то есть полная ликвидация «исторических» загрязненных земель до 2035 года«.

— Мы разрабатываем и используем собственные экотехнологии для реализации наших масштабных природовосстановительных мероприятий. Например, экологи «Самотлорнефтегаза» сформировали базу данных технологий рекультиваций и обеспечили проведение зимней рекультивации, которая позволяет практически круглогодично этим заниматься на заболоченных территориях Западной Сибири.

При этом используется ландшафтный подход, отметила она. Учитываются характеристики участков, состав почв и гидрологическое состояние водных объектов. Применяется и практика зимнего посева семян: для этого выбирают растения, подходящие под сибирский климат.

Кроме того, компания «Роснефть» и Национальный парк «Русская Арктика» реализовали совместный комплексный проект «Чистая Арктика» по изучению влияния хозяйственной деятельности времен СССР на арктические экосистемы. За это время специалисты исследовали острова архипелага Земля Франца-Иосифа для того, чтобы оценить масштаб и характер загрязнения почв и грунтов на местах хранения горюче-смазочных материалов . В советское время они завозились в регион для обеспечения работы научных, метеорологических баз и военных объектов. По результатам проведенных работ были выявлены пространственная и временная динамика загрязнения, определены механизмы миграции загрязнения.

По словам заведующего кафедрой экологии Российского государственного аграрного университета — МСХА им. К.А. Тимирязева Ивана Васенёва, большой объем чернозема накладывает на Россию и несколько других стран, обладающих этим ресурсом, немалую ответственность за мировую продовольствию безопасность. И инновации должны учитывать особенности земли в разных местах, еще раз подчеркнул он слова коллег.

— Когда мы имеем такое большое разнообразие почв, мы не можем применять унифицированные технологии, чем грешили в советское время, что спровоцировало массовое развитие деградационных процессов. Мы не можем их применять даже в рамках одного региона. У нас площади некоторых агрохолдингов составляют сотни тысяч гектаров, а им удобно применять унифицированные технологии. Иногда общаешься с грамотным, эффективным хозяйством в Московской области и видишь, что они выделяют одну и ту же дозу удобрений под разные виды пшеницы, а урожайность варьируется в полтора-два раза. Это значит, что где-то мало, а где-то много, а излишки пойдут потом в грунтовые воды.

Он отметил, что человек никогда не добьется абсолютно чистой земли, но может сохранять ее пригодной для качественной жизни — и это забота о будущих поколениях.

«Чистое будущее» — это площадка, которая объединяет представителей ведущих экологических организаций, научно-исследовательских институтов РАН и других академических структур, МГУ и крупнейших региональных вузов.