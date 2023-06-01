Завод «Автотор» на четверть поднимет сотрудникам заработную плату

Автомобильный завод «Автотор» в Калининградской области сообщил о повышении заработных плат сотрудников на 18–25% с 1 июня 2023 года. Об этом в среду, 1 июня, сообщает пресс-служба компании.

Таким образом, зарплата рабочих увеличится благодаря повышению тарифных ставок до 20%. Кроме того, кратно увеличен размер надбавок за наставничество. После того как «Автотор» повысил оклады для инженерно-технического персонала, уровень зарплат сотрудников в этой сфере достиг показателей лидеров рынка труда. Также автозавод кардинально поменял систему оплаты труда персонала.

Известно, что к началу следующего года при выполнении производственного плана на «Автоторе» ожидается еще одна индексация зарплат. При этом, сообщают представители калининградского предприятия, будут сохранены размеры 13-й зарплаты, надбавок, премий и доплат, а также более 30 видов социальных льгот и гарантий.

30 мая стало известно, что УАЗ проиндексирует сотрудникам зарплаты на 12%. Тем не менее это будет не последний этап повышения зарплат: в сентябре текущего года основным и вспомогательным рабочим пообещали очередное, третье, повышение.

Информация о деталях повышения заработных плат появится лишь по финансовым итогам первого полугодия, однако гендиректор автозавода в Ульяновске Алексей Спирин отметил, что это будет «ощутимый процент». Соответствующий приказ выйдет в течение третьей недели июля.