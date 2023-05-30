УАЗ планирует увеличить объем выпуска автомобилей

Во второй половине 2023 года УАЗ увеличит план производства автомобилей на 2 тыс. единиц, сообщает 30 мая Quto.ru со ссылкой на генерального директора предприятия Алексея Спирина.

Также журналистам стало известно, что УАЗ проиндексирует сотрудникам зарплаты на 12%. Тем не менее, это будет не последний этап повышения зарплат: в сентябре текущего года основным и вспомогательным рабочим пообещали очередное, третье, повышение.

Информация о деталях повышения заработных плат появится лишь по финансовым итогам первого полугодия, однако Спирин отметил, что это будет «ощутимый процент». Соответствующий приказ выйдет в течение третьей недели июля.

Кроме того, руководство автозавода в Ульяновске предложило сотрудникам решение вопросов температурного режима и дополнительной вентиляции производственных помещений. Также Спирин сообщил об испытаниях новых образцов специальной обуви.

Прокуратура Засвияжского района Ульяновска вечером в среду, 17 мая, прибыла на УАЗ с проверкой после сообщений о нарушениях трудовых прав сотрудников предприятия.

Причиной визита стали сообщения в социальных сетях, из которых стало известно, что сотрудники автозавода организовали митинг, чтобы привлечь внимание общественности к низким зарплатам на УАЗе.