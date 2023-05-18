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Прокуратура пришла с проверкой на завод УАЗ после протестов сотрудников
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Прокуратура пришла с проверкой на завод УАЗ после протестов сотрудников

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Фото: прокуратура Ульяновской области
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Прокуратура Засвияжского района Ульяновска вечером в среду, 17 мая, прибыла на УАЗ с проверкой после сообщений о нарушениях трудовых прав сотрудников предприятия. Об этом сообщает Telegram-канал ведомства.

С проверкой приехал исполняющий обязанности прокурора Андрей Ефремкин, который должен был прояснить проблемы со своевременностью и полнотой выплаты заработной платы.

Причиной визита представителей ведомства стали сообщения в социальных сетях, из которых стало известно, что сотрудники автозавода организовали митинг, чтобы привлечь внимание общественности к низким зарплатам на УАЗе.

Источники сообщают, что по результатам прошедшего месяца сотрудники автозавода получили лишь 20 тыс. рублей, в то время как официальные отчеты УАЗа заявляют о медианной зарплате рабочих на уровне 45 тыс. рублей.

Представители автозавода опровергли информацию о протестах. По сообщению пресс-службы УАЗа, 17 мая на автозаводе прошел не митинг, а встреча рабочих с руководством автозавода, в ходе которой обсуждались вопросы повышения заработной платы.

«Сегодня средняя зарплата на УАЗе выше средней по региону. В 2021 году проводилось повышение заработной платы на 6%, в 2022-м — на 10%. Очередной этап повышения заработной платы на 5% прошел 1 марта, и с 1 июня состоится еще одно повышение на 7%, ― заявили в пресс-службе ООО «УАЗ».

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12 мая профсоюзная организация АвтоВАЗ сообщила, что предприятие вновь уйдет в простой с 16 по 20 мая из-за отсутствия комплектующих изделий.

По данным источника, сотрудники, не задействованные в неотложных работах по обеспечению функционирования деятельности АвтоВАЗа, изготовлению запасных частей и в работах над новыми проектами, получат компенсацию в размере двух третей средней заработной платы.

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