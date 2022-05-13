Прямой эфир
Мир
США не планируют делиться вакцинами от COVID-19 с КНДР
Общество
Вильфанд предупредил об опасной погоде в ряде регионов России
Спорт
Боксер Трояновский стал чемпионом России в первом полусреднем весе
Мир
В КНДР заявили о 18 тыс. случаях COVID-19 в стране
Мир
В США пообещали поддержать вступление Швеции и Финляндии в НАТО
Мир
Чижов выразил надежду на неприменение ядерного оружия на Украине
Происшествия
В Шереметьево экстренно сел самолет «без тормозов»
Мир
Псаки заявила о возможном проведении КНДР ядерного испытания в мае
Мир
Канцлер Австрии пригрозил отнять у «Газпрома» газовое хранилище
Экономика
Итальянская Eni заявила о готовности оплачивать газ в рублях
Мир
Сенатор США заблокировал проект о выделении Украине помощи на $40 млрд

«АвтоВАЗ» снова приостановит работу из-за отсутствия комплектующих

0
Фото: РИА Новости/Пресс-служба губернатора Самарской области
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

«АвтоВАЗ» вновь уйдет в простой с 16 по 20 мая из-за отсутствия комплектующих изделий. Об этом в четверг, 12 мая, сообщается на странице профсоюзной организации предприятия во «ВКонтакте».

Кошмар на улице «ВАЗов»: может ли Renault продать свою долю
Французский автопроизводитель приостанавливает деятельность в России и решает, что делать с заводом в Тольятти

Отмечается, что сотрудники, не задействованные в неотложных работах по обеспечению функционирования деятельности «АвтоВАЗа», изготовлению запасных частей и работах над новыми проектами, получат компенсацию в размере двух третей средней заработной зарплаты.

Ранее, 25 апреля, «АвтоВАЗ» возобновил работу после единого корпоративного отпуска продолжительностью три недели, который перенесли с лета на весну из-за дефицита автокомпонентов. Также такое решение было принято для того, чтобы не допустить значительного сокращения заработка работников.

Планировалось, что за это время предприятие должно было «накопить необходимый запас компонентов для обеспечения более стабильной работы предприятий в Тольятти и Ижевске».

«АвтоВАЗ» выпускает автомобили Lada и Renault на тольяттинских и ижевских производственных площадях компании.

21 марта, незадолго до того, как объявить об уходе из страны, московский завод Renault возобновил производство автомобилей в обычном режиме после длительного простоя, который был введен на предприятии с 28 февраля из-за перебоев с поставками комплектующих в связи с санкциями.

Как сообщалось ранее, в феврале российские дилеры Renault продали 10 382 автомобиля — на 2% больше по сравнению с прошлым годом. По итогам первых двух месяцев 2022 года продажи Renault в России составили 18 320 машин, что на 2% ниже показателя за аналогичный период 2021 года.

Иностранные компании начали приостанавливать деятельность в России в связи с санкциями Запада, введенными в ответ на проведение Россией специальной операции в Донбассе. Мировые производители автомобилей, в том числе Volvo, General Motors, Volkswagen, а также компания по выпуску мотоциклов Harley-Davidson, объявили в марте о приостановке поставок в Россию.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022