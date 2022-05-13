«АвтоВАЗ» снова приостановит работу из-за отсутствия комплектующих

«АвтоВАЗ» вновь уйдет в простой с 16 по 20 мая из-за отсутствия комплектующих изделий. Об этом в четверг, 12 мая, сообщается на странице профсоюзной организации предприятия во «ВКонтакте».

Отмечается, что сотрудники, не задействованные в неотложных работах по обеспечению функционирования деятельности «АвтоВАЗа», изготовлению запасных частей и работах над новыми проектами, получат компенсацию в размере двух третей средней заработной зарплаты.

Ранее, 25 апреля, «АвтоВАЗ» возобновил работу после единого корпоративного отпуска продолжительностью три недели, который перенесли с лета на весну из-за дефицита автокомпонентов. Также такое решение было принято для того, чтобы не допустить значительного сокращения заработка работников.

Планировалось, что за это время предприятие должно было «накопить необходимый запас компонентов для обеспечения более стабильной работы предприятий в Тольятти и Ижевске».

«АвтоВАЗ» выпускает автомобили Lada и Renault на тольяттинских и ижевских производственных площадях компании.

21 марта, незадолго до того, как объявить об уходе из страны, московский завод Renault возобновил производство автомобилей в обычном режиме после длительного простоя, который был введен на предприятии с 28 февраля из-за перебоев с поставками комплектующих в связи с санкциями.

Как сообщалось ранее, в феврале российские дилеры Renault продали 10 382 автомобиля — на 2% больше по сравнению с прошлым годом. По итогам первых двух месяцев 2022 года продажи Renault в России составили 18 320 машин, что на 2% ниже показателя за аналогичный период 2021 года.

Иностранные компании начали приостанавливать деятельность в России в связи с санкциями Запада, введенными в ответ на проведение Россией специальной операции в Донбассе. Мировые производители автомобилей, в том числе Volvo, General Motors, Volkswagen, а также компания по выпуску мотоциклов Harley-Davidson, объявили в марте о приостановке поставок в Россию.