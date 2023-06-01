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Автоэксперт оценил инициативу о возвращении техрегламента по производству авто

Автоэксперт Солдатов: возвращение к действовавшему техрегламенту является абсолютно правильным
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Фото: ТАСС/Александр Рюмин
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Решение Минпромторга о постепенном возвращении к ранее действовавшему техрегламенту, регулирующему уровень безопасности отечественных транспортных средств, является абсолютно правильным, заявил 1 июня автоэксперт, обозреватель «Известий» Роман Солдатов.

Ранее в этот день сообщалось, что правительство РФ продлило действие упрощенного технического регламента до 1 февраля 2024 года, однако автопроизводителям постепенно придется возвращаться к стандартному перечню требований. В частности, согласно опубликованному документу, с июня 2023 года автомобили должны соответствовать экологическим требованиям не ниже Евро-2, а с декабря производителей обяжут оснащать новые машины системой ABS.

Как отметил Солдатов, упрощенные требования к автомобилям, в том числе разрешение на выпуск машин экологического класса Евро-0 без ABS и подушек безопасности, стало логичным ответом на санкции и проблемы с поставками комплектующих.

Теперь, по его словам, когда ввоз деталей удалось наладить в том числе благодаря параллельному импорту, Минпромторг решил ужесточить требования к транспортным средствам.

«Это абсолютно правильное решение, потому что в современных реалиях, когда движение на дорогах с каждым годом становится быстрее, а следовательно, опаснее, управление автомобилями без ABS и подушек безопасности значительно повышает риск для водителей при ДТП», — отметил Солдатов.

Комментируя возвращение к экологическому стандарту Евро-2, он отметил, что по факту единственный экологически чистый транспорт — это электромобили. И какие бы ограничения ни ставили автомобиля на двигателе внутреннего сгорания, при любых обстоятельствах бензиновый выхлоп будет наносить вред экологии.

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Производителям разрешили упрощать комплектации автомобилей

В начале 2024 года Lada Vesta начнут оснащать ESP, рассказал «Известиям» 25 мая, в четверг, директор по коммуникациям АвтоВАЗа Сергей Ильинский.

Vesta получит комплектующие системы стабилизации (ESP) из дружественной страны. По словам Олега Груненкова, директора по продуктам и программам АвтоВАЗа, настройка системы стабилизации требует больше времени, чем ABS. Кроме того, для того, чтобы отточить работу ESP, необходимо провести испытания как в зимний, так и в летний период. Собственно, поэтому антиблокировочная система (ABS) появилась на Vesta NG раньше.

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