КамАЗ запустит производство электробусов с ночной зарядкой в IV квартале года

Российский производитель КамАЗ поделился планами о запуске серийного производства электробусов «КамАЗ-6282 ONC» с функцией ночной зарядки в IV квартале 2023 года. Об этом в четверг, 1 июня, сообщает директор по пассажирскому транспорту КамАЗа Самат Саттаров в ходе сессии первой Всероссийской конференции «Пассажирские перевозки на автомобильном транспорте», организованной ФБУ «Росавтотранс».

«Старт серийного производства [электробусов «КамАЗ-6282 ONC»] ― IV квартал 2023 года», ― гласит слайд презентации российского производителя, сопровождавшей выступление Саттарова.

Также стало известно, что КамАЗ в III квартале 2023 года запустит производство автобуса среднего класса «КамАЗ-4290» на дизельном топливе. Кроме того, в текущем году планируется возобновление производства автобусов особо большого класса «КамАЗ-6299» на дизельном топливе и троллейбусов «КамАЗ-62825» с увеличенным ходом с использованием альтернативных комплектующих.

По словам директора по пассажирскому транспорту КамАЗа, электробусы с функцией ночной зарядки готовятся для потенциального заказчика ― города Санкт-Петербурга.

26 мая беспилотные грузовики «КамАЗ», построенные на базе модели «КамАЗ-43118», успешно завершили многомесячные испытания, которые проводились на Восточно-Мессояхском месторождении, расположенном на Гыданском полуострове ЯНАО.

На протяжении нескольких месяцев два беспилотных грузовых автомобиля перевозили грузы по 140-километровому зимнику, который соединяет автономный нефтепромысел с поселком Тазовский.