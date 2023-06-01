Эксперты оценили решение компенсировать счета ЖКХ напрямую льготникам

Компенсация платы за ЖКУ напрямую ресурсоснабжающим организациям (РСО), а не гражданам, как сейчас, позволит государству полностью контролировать расход дополнительных средств. Такое мнение в беседе с «Известиями» выразил независимый эксперт сферы ЖКХ Егор Клопенко, комментируя соответствующую информацию от Минстрой РФ.

По словам специалиста, такое решение — это общая тенденция, которая относится скорее к введению цифрового рубля, чем к отрасли ЖКХ.

«Государство будет постепенно находить всё большее применение цифровому рублю, тем самым поддерживая его эмиссию, что очень кстати для него с учетом нестабильности в международных отношениях. Очевидно, что все социальные выплаты, компенсации и прочее будут полностью переведены в цифры. Во-первых, это позволит государству эмиссировать дополнительные средства, а во-вторых, полностью контролировать их расход», — подчеркнул он.

Председатель подкомитета ТПП по развитию бизнеса в сфере управления жилой недвижимостью Сусана Киракосян в свою очередь добавила, что всегда выступала за оптимизацию процесса получения субсидий, когда получатель оплачивает сразу с учетом субсидии за ЖКУ, а сама субсидия направляется напрямую в организацию ЖКХ.

По ее мнению, данное решение станет возможным к 2024 году.

О том, что льготники будут получать счета за ЖКХ уже с учетом «скидки», «Известиям» накануне сообщили в Минстрое. Предполагается, что гражданин, получающий меру поддержки от государства, будет оплачивать услуги на 30–50% меньше их стоимости (в зависимости от льготной категории). Указанная разница будет подтверждаться именным электронным сертификатом и при осуществлении оплаты попадать в реестр для последующего взаиморасчета государства с поставщиком услуги. Правило вступит в силу не ранее 2024 года, добавили в ведомстве.