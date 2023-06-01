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Льготники получат счета за ЖКХ со «скидкой» до 50%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Государство будет компенсировать плату за ЖКУ напрямую ресурсоснабжающим организациям (РСО), а не гражданам, как сейчас. Об этом сообщили «Известиям» в Минстрое. Правило вступит в силу не ранее 2024 года.

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Для этих целей появится так называемый электронный домен «ЖКХ и городская среда», где соберут различные сервисы этой сферы. Субсидии будут выдаваться в виде электронного сертификата.

В частности, в Минстрое «Известиям» сообщили, что с учетом соблюдения принципа адресности расходования бюджетных средств предполагается, что гражданин, получающий меру поддержки от государства, будет оплачивать услуги на 30-50% меньше их стоимости (в зависимости от льготной категории).

Указанная разница будет подтверждаться именным электронным сертификатом и при осуществлении оплаты попадать в реестр для последующего взаиморасчета государства с поставщиком услуги.

Это будет способствовать собираемости и сокращению задолженности за жилищно-коммунальные услуги, подчеркнули в Минстрое.

Это долгожданная цифровизация отрасли ЖКХ, что в том числе приведет и к упрощению в получения помощи от государства, сказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Много бывает: льготники получат счета за ЖКХ со «скидкой» до 50%

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