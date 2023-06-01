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Мировой суд в Москве оштрафовал WhatsApp на 3 млн рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Мировой суд в Москве признал виновным и оштрафовал приложение WhatsApp на 3 млн рублей за неудаление запрещенной информации. Об этом 1 июня сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

Согласно материалам дела, речь шла об отказе приложения удалить информацию о покупке запрещенного препарата «Лирика». При этом не уточняется, о какой именно информации идет речь.

Приложение WhatsApp принадлежит компании Meta, деятельность которой запрещена в РФ как экстремистская.

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Ранее, 19 мая, мессенджер оштрафовали на 4 млн рублей. Претензии к WhatsApp возникли из-за неудаления компанией информации о продаже наркотиков.

До этого, 11 мая, суд мирового участка Таганского района Москвы оштрафовал американскую компанию Google на 3 млн рублей за неудаление запрещенной информации. Компанию признали виновной в нарушении ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ («Неудаление владельцем сайта информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации, интернет-страницы предусмотрена законодательством РФ»).

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