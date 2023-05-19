Суд впервые привлек WhatsApp к ответственности за неудаление данных

Компания WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) впервые привлечена к ответственности за отказ удалять запрещенную в России информацию. Как стало известно 19 мая, мессенджеру грозит штраф до 4 млн рублей.

Мировой суд Москвы зарегистрировал протокол в отношении WhatsApp, направленный Роскомнадзором.

«В суд поступил составленный Роскомнадзором протокол о совершении административного правонарушения в отношении компании WhatsApp LLC. Дата его рассмотрения пока не назначена», — цитирует пресс-секретаря Таганского суда «Интерфакс».

В суде имеются данные, что претензии к WhatsApp возникли из-за неудаления компанией информации о продаже наркотиков, которая распространялась через мессенджер.

Также в суд поступил новый административный протокол в отношении организации Wikimedia Foundation Inc, отказывающейся удалять из электронной энциклопедии «Википедия» фейки о спецоперации на Украине. В случае доказательства вины, ей также грозит штраф до 4 млн рублей.

Ранее, 11 мая, суд мирового участка Таганского района Москвы оштрафовал американскую компанию Google на 3 млн рублей за неудаление запрещенной информации. Компанию призвали виновной в нарушении ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ «Неудаление владельцем сайта информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации, интернет-страницы предусмотрена законодательством РФ».

20 апреля Мировой суд в Москве оштрафовал компанию Wikimedia Foundation, управляющую «Википедией», на 1,5 млн рублей за распространение недостоверной информации о действиях российских военных при проведении специальной военной операции по защите Донбасса.