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Диетолог посоветовала завести книгу переедания для борьбы с лишним весом

Диетолог Егорова посоветовала вести книгу переедания для борьбы с лишними килограммами
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Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Lino Mirgeler
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Диетолог Анастасия Егорова дала советы о том, как бороться с лишним весом и перееданием.

В беседе с сайтом kp.ru в среду, 31 мая, специалист рассказала, что люди часто путают ложное чувство голода с истинным. В этой связи она посоветовала делать паузу после того, как съедена половина тарелки, и если спустя минуту чувствуется голод, то стоит съесть еще половину от оставшейся порции. Также она посоветовала откладывать на стол приборы после каждых двух вилок пищи.

Кроме того, Егорова посоветовала записывать триггеры, которые заставляют идти на кухню в поисках печенья. По ее словам, обычно таких триггеров немного — всего два-три, и они постоянно повторяются. В книгу переедания стоит подробно записывать переживания и мысли, которые провоцируют внеурочный приступ голода. Со временем, когда станут понятны причинно-следственные связи, стоит заблаговременно снижать уровень стресса.

Также диетолог посоветовала не пропускать первый прием пищи и отказаться от блюд, жаренных в масле, а также от копченостей и готовых полуфабрикатов. Кроме того, не рекомендуется есть «за компанию», если нет аппетита, пишет RT.

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25 мая врач-диетолог, аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева рассказала, что при отсутствии противопоказаний здоровый человек может съедать два–три кусочка любого хлеба в день.

Она отметила, что если у человека имеется сахарный диабет или лишний вес, лучше отказаться от белого хлеба из очищенной муки, потому что в таком хлебе содержатся быстрые углеводы.

4 мая нутрициолог Алиса Балабенко для борьбы с перееданием посоветовала отказаться от жестких ограничений во время диет. По ее словам, стоит сократить порции и частоту потребления любимой еды, но не отказываться от нее полностью, отмечает телеканал «360». Также Балабенко рекомендовала готовить блюда дома, а не заказывать их с доставкой.

В апреле врач-диетолог Маргарита Королева предупредила об опасности переедания мороженым. По ее словам, оно может привести к преждевременному старению организма, пишет НСН. Она добавила, что злоупотребление мороженым может также приводить к набору веса и кариесу.

Ранее нутрицолог-диетолог Ольга Деккер рассказал о вреде голодания после переедания. По ее словам, после переедание я праздники не стоит делать разгрузочные дни. Лучше всего есть те продукты, которые легче усваиваются организмом, но дают ему необходимые аминокислоты и весь набор необходимых нутриентов, отмечает телеканал «Звезда».

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