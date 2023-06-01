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Икону Божьей Матери Боголюбской украли из храма в центре Москвы

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Фото: 360
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В центре Москвы из храма Иоанна Богослова похитили икону Божьей Матери Боголюбской. Об этом телеканалу «360» рассказали в правоохранительных органах в среду, 31 мая.

Инцидент произошел 30 мая в храме, расположенном на Новой площади. Злоумышленница пришла в храм под видом прихожанки и отвлекла продающую свечи женщину. В это время две ее подельницы вынесли икону из церкви.

Спустя некоторое время злоумышленница позвонила священнику этой церкви, отцу Павлу, и сообщила, что забрала икону, поскольку она принадлежит ей. Священнослужитель попросил предоставить официальные документы на икону или вернуть ее, но женщина отказалась, отмечает телеканал «Звезда».

Как пишет «Ридус», икона Богоматери была написана в 2011 году. До переезда в Москву святыня находилась в храме города Харцызск в ДНР. По данным НСН, образ замироточил в этом году на 9 Мая.

К ситуации привлекли правоохранительные органы. Первый зампред синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, ректор Российского православного университета Александр Щипков рассказал ТАСС, что икона найдена и скоро будет возвращена владельцам. По его словам, икону выставляют в различных храмах города.

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В 2019 году в Москве правоохранители задержала жителя Москвы, подозреваемого в похищении иконы и креста стоимостью свыше 1 млн рублей.

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