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Эксперт Шурыгин рассказал о значении атак под Авдеевкой

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Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
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Бои под Авдеевкой в Донецкой Народной Республике (ДНР) имеют особое значение для мирных жителей Донецка, рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

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Так он прокомментировал сообщение Минобороны РФ от 31 мая о том, что российские войска выбили подразделения вооруженных формирований Украины (ВФУ) с занимаемых позиций под Красногоровкой и Ясиноватой.

«Любое продвижение в этом направлении становится плюсом. Ведь задача не просто взять Авдеевку, а отодвинуть украинские силы от нее», — отметил эксперт.

По словам Шурыгина, если российские войска займут Авдеевку и будут контролировать территорию в пять-шесть км западнее этого города, украинская артиллерия отойдет от Донецка на 30-40 км.

«Тогда город ВФУ смогут доставать артиллерией только на максимальной дальности и с большим риском для себя», — резюмировал эксперт.

В российском военном ведомстве 31 мая рассказали, что в зоне спецоперации ВФУ потеряли не менее 595 человек и 44 единицы техники, включая гаубицы, самоходные артиллерийские орудия и боевые бронеавтомобили.

В Харьковской области были пресечены действия трех украинских диверсионных групп. Также были поражены склады боеприпасов 60-й механизированной бригады. В Запорожской области уничтожен пункт управления 33-й мехбригады ВФУ и склады боеприпасов 65-й мехбригады ВФУ.

В районе Авдеевки был поражен командный пункт украинского батальона «Скала» ВФУ. Подразделения противовоздушной обороны за сутки сбили одну крылатую ракету производства Великобритании Storm Shadow.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

За пушечный выстрел: ВС РФ продвинулись под Авдеевкой и Марьинкой

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