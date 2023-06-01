Сотни детских площадок оказались небезопасными для использования

Более ста обращений об опасных для жизни и здоровья детей конструкциях поступили в адрес «Совета матерей» по итогам акции по проверке состояния детских площадок по всей стране.

Всероссийская акция «Безопасное детство» прошла в российских регионах в последнее воскресенье мая. Родители по всей стране провели рейды по детским площадкам и аттракционам в своем городе.

«В этот день в адрес «Совета матерей» поступило более ста обращений всё с теми же проблемами и вопиющими ситуациями, что и ранее: наличие опасных для жизни и здоровья детей элементов и конструкций. Мы делаем вывод, что проблема стала глобальной и нужно усовершенствовать законодательство», — рассказала «Известиям» федеральный куратор Общероссийской общественной организации «Совет матерей» Елена Данилевская.

Впервые организация предложила родителям проверить, в каких условиях гуляют и играют дети у них в городе, в августе прошлого года. Предлагалось сообщать о ветхих и опасных площадках, об отсутствии данных о производителе или самих оборудованных площадок. С тех пор поступило более 1600 обращений, содержащих не только жалобы, но и идеи, комментарии и предложения по улучшению ситуации.

Адреса размещения опасных для жизни и здоровья детей площадок ложатся в основу писем на имя глав муниципальных образований с просьбой устранить опасные элементы. Уже отправили 821 письмо, но обратная связь поступила только из 722 муниципальных образований. Причем, в половине случаев это были отписки, рассказали в общественной организации.

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