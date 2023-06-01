В посольстве РФ раскритиковали данные о возможных поставках Сербией оружия Киеву

Появление в СМИ информации о том, что Белград собирается поставлять вооружение Украине связано с попытками внести раздор в отношения РФ и Сербии. Об этом в интервью «Известиям» заявил российский посол в Белграде Александр Боцан-Харченко.

«Подобные сведения вбрасываются намеренно, с целью внести раздор в отношения между Россией и Сербией. Президент Вучич неоднократно — публично и в беседах — заявлял, что Белград не поставляет вооружения киевскому режиму», — отметил он.

При этом российский дипломат признал, что у этого балканского государства оборонная промышленность развита в достаточной степени, Сербия активно продавала свое оружие и до начала спецоперации на Украине.

«Нельзя исключать, что такие вооружения, ранее приобретенные третьими странами, могут оказаться на Украине», — предположил Боцан-Харченко.

Ранее в СМИ со ссылкой на «секретный документ Пентагона» появилась информация, что Белград согласился отправить или уже поставил оружие украинской стороне.

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