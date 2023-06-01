Российские военнослужащие отразили атаку пешей группы украинских боевиков

Прапорщик Юрий Михеев организовал оборону позиций радиостанций силами своего экипажа и отразил атаку пешей группы националистов. О новых подвигах российских военнослужащих в зоне спецоперации в четверг, 1 июня, рассказали в Минобороны РФ.

Колонна подразделений связи подверглась атаке со стороны украинских боевиков, в результате чего завязался бой. Прапорщик Михеев управлял вверенным ему экипажем и обеспечивал устойчивую связь внутри колонны и с вышестоящим командованием. Военнослужащий, понимая важность сохранения связи, увел связную машину в безопасное место и дал команду расчету организовать резервную связь в группе.

Старший сержант Александр Яфаев в составе подразделения российских десантников выполнял задачу по освобождению населенного пункта от украинских боевиков, когда столкнулся с ожесточенным сопротивлением противника. Личный состав отделения попал под минометный обстрел, в результате которого командир отделения получил тяжелые ранения и был эвакуирован с поля боя.

В сложившейся ситуации Александр Яфаев принял командование отделением на себя. Во время боя отделение под его командованием уничтожило боевую машина пехоты (БМП) и до семи украинских националистов, что позволило сломить сопротивление боевиков и обеспечить выполнение боевой задачи подразделением.

Днем ранее, 31 мая, в составе десантно-штурмовой роты рядовой Петр Бичулов организовывал оборону на подступах к населенному пункту, освобожденному от украинских националистов, когда противник предпринял попытку вернуть поселок под контроль.

Рядовой Бичулов на БМП умело совершал противоогневые маневры и тем обеспечил выход боевой машины из-под удара на запасные позиции, что дало возможность вести ответный огонь по наступающему врагу.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.