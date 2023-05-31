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Десантно-штурмовая рота ВС РФ пресекла попытку боевиков отбить ранее потерянный рубеж

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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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В составе десантно-штурмовой роты рядовой Петр Бичулов организовывал оборону на подступах к населенному пункту, освобожденному от украинских националистов, когда противник предпринял попытку вернуть поселок под контроль. О новых подвигах военнослужащих в зоне спецоперации в среду, 31 мая, рассказали в Минобороны РФ.

Боевики приступили к артиллерийскому обстрелу позиций российских войск. Рядовой Бичулов на боевой машине пехоты (БМП) умело совершал противоогневые маневры и тем обеспечил выход боевой машины из-под удара на запасные позиции, что дало возможность вести ответный огонь по наступающему врагу.

В результате одного из залпов противника боевая машина получила повреждения и потеряла ход, после чего Бичулов, рискуя жизнью под обстрелом врага, выбрался из БМП и оперативно произвел ремонт. Потом он вывел транспортное средство из зоны обстрела и, заняв новую позицию, обеспечил поражение живой силы противника.

Благодаря действиям рядового Бичулова, экипаж боевой машины пехоты нанес значительный урон боевикам, что позволило сдержать их наступление и отбросить на исходные позиции.

В свою очередь, командир самоходно-артиллерийского взвода старший лейтенант Роман Тимченко со своим подразделением выполнял задачу по артиллерийской поддержке наступающих российских подразделений.

На огневой позиции в составе самоходно-артиллерийской батареи старший лейтенант обнаружил группу противника, ведущую обходной маневр в сторону тыловых подразделений российских войск. Получив команду атаковать врага, взвод Тимченко уничтожил группу боевиков.

Это пресекло попытку нападения противника на российские подразделения тылового обеспечения.

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Днем ранее, 30 мая, Минобороны рассказывало, как прапорщик Мухаммед Магамедов в ходе освобождения населенного пункта уничтожил огнем из пушки БМП хорошо замаскированную позицию пулемета украинских боевиков.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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