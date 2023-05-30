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Прапорщик Магамедов уничтожил замаскированную позицию пулемета украинских боевиков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Прапорщик Мухаммед Магамедов в ходе освобождения населенного пункта уничтожил огнем из пушки БМП хорошо замаскированную позицию пулемета украинских боевиков. О новых подвигах военнослужащих в зоне спецоперации во вторник, 30 мая, рассказали в Минобороны РФ.

Далее, продвигаясь вглубь населенного пункта, прапорщик заметил расчет гранатомета националистов, который двигался в тыл российского подразделения. Не теряя времени, он открыл огонь по противнику, уничтожив расчет.

Благодаря профессиональным и своевременным действиям прапорщика Мухаммеда Магамедова удалось избежать жертв среди личного состава, а также успешно выполнить боевую задачу по освобождению населенного пункта.

Фельдшер противотанкового дивизиона гвардии прапорщик Денис Шишов участвовал в прикрытии группы российских мотострелков при освобождении одного из населенных пунктов от украинских боевиков. В ходе боя с националистами военнослужащий, находясь под шквальным огнем противника, оказывал неотложную помощь на поле боя, после чего эвакуировал раненых в безопасное место и маскировал их.

Прапорщик вынес из-под огня противника в безопасное место пять раненых российских военнослужащих и оказал им первую медицинскую помощь. После боя фельдшер Шишков, погрузив раненых на автомобиль, доставил их в полевой госпиталь, где им была оказана дальнейшая квалифицированная медицинская помощь.

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Ранее, 29 мая, подполковник Павел Белоусов руководил действиями гаубичного самоходного дивизиона в ходе оборонительных действий в районе одного из населенных пунктов. Украинские боевики пытались завладеть более выгодным рубежом и перешли в наступление большими силами, имея в составе подразделения около семи единиц тяжелой бронетехники и восьми пикапов с личным составом.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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