Более 100 территорий подтоплено в Якутии
В Якутии гидрологическая обстановка на реках остается напряженной. Спасатели по-прежнему оказывают помощь жителям населенных пунктов Чимнайи, Кыйы, Черкех, Боробул Таттинского района, Ситте Кобяйского района, Зырянка и Черский Колымской группы районов. Всего же на территории республики остаются подтопленными более 100 дворовых территорий и 30% взлетно-посадочной полосы аэропорта Зырянки.
Как рассказали ИА YakutiaMedia в пресс-службе республиканского МЧС, гидрологическая обстановка в Таттинском районе находится на особом контроле. Группировку спасателей перенаправили на укрепление дамб, воду отводят на место высохшего озера.
В селе Чимнайи за сутки освободили от воды 18 дворовых территорий. А в селе Черкех по-прежнему подтоплено более 50 дворовых территорий. При дальнейшем прохождении волны паводка существует угроза подтопления низменных участков населенных пунктов Черкех и Боробул.
Активная фаза ледохода на реке Лене проходит на территории Жиганского и Булунского районов, отмечает ИА SakhaNews. Нижняя кромка ледохода находится у села Кюсюр Булунского района, верхняя кромка — в 100 км выше гидропоста Джардан Жиганского района. В первой половине июня ожидается вскрытие реки Лены в устьевой части.