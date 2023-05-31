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На юге Дубая появится новый искусственный остров в виде пальмы

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Фото: al-ain.com
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На юге Дубая появится новый искусственный остров в виде пальмы Palm Jebel Ali, который будет в два раза больше Palm Jumeirah в форме дерева с лучшими отелями и жилыми комплексами эмирата. Об этом в среду, 29 мая, заявил премьер-министр Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и правитель Дубая Мухаммед бен Рашид Аль Мактум.

«Проект добавляет 110 км к побережью Дубая и включает в себя 80 отелей и туристических курортов», — цитирует его портал Al-Ain.

Правитель Аль Мактум также указал на важность проекта и стремлении к всестороннему и устойчивому развитию эмирата.

Рукотворный остров Palm Jumeirah появился в Дубае 2006 году, создание которого заняло 5,5 лет. Решение о его возведении было принято для расширения береговой линии около эмирата.

Сезонная надежда: отдых в ОАЭ стал дешевле, чем в Турции
Из-за низких цен на проживание в отелях, продажи туров в Эмираты выросли кратно

Ранее, 16 мая, вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по выездному туризму Артур Мурадян рассказал «Известиям», что сейчас аналогичные по качеству и услугам отели в Эмиратах обходятся российским туристам на 15–20% дешевле, чем в Турции. По его словам, продажи по сравнению с летом 2022 года выросли кратно, и по итогам сезона Эмираты могут побить исторический рекорд по турпотоку из РФ.

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