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В Намибии 15 членов семьи отравились кашей и умерли

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Фото: Namibian Sun
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На северо-востоке Намибии в области Восточное Каванго 15 членов одной семьи погибли, предположительно, из-за отравления кашей. Об этом сообщила газета Namibian Sun 31 мая.

Всего кашу употребили в пищу 22 человека из одной семьи. Уточняется, что блюдо было приготовлено из зерен пороса, которые до этого использовались для приготовления традиционного напитка. Сразу после ужина члены семьи были госпитализированы.

«Большинство умерших — дети в возрасте до 10 лет», — отмечает газета.

В настоящий момент семь человек остаются в больнице.

Образцы зерен проса были отправлены на экспертизу в Южно-Африканскую Республику (ЮАР). В ожидании результатов проверки пока не было произведено ни одного ареста.

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