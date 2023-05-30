Четыре человека отравились хлором в фитнес-клубе в Москве
В Москве посетители фитнес-клуба на Ярославском шоссе массово отравились хлором, симптомы зафиксированы по меньшей мере у четырех человек. Об этом 30 мая сообщил источник «Известий».
Среди пострадавших — три женщины и мужчина. Им оказывается помощь. После инцидента спортивный клуб закрыли для посещения.
По предварительным данным, причиной ЧП мог стать сбой в работе мотора, который выбрасывает хлор в воду. У находившихся в этот момент в бассейне людей начались жжение в глазах и приступы кашля.
В феврале в Якутске возбудили уголовное дело против владелицы сауны, которая допустила отравление детей хлором. Отмечалось, что вода в бассейне хлорировалась для обеззараживания, однако в помещении не проводилось регулирование воздухообмена и микроклимата, что привело к накоплению хлора. Дети в возрасте от семи до 12 лет были госпитализированы.