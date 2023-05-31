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Цены на новые автомобили в России в мае выросли на 7%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В мае 2023 года зафиксировано до 7% рост цен на новые автомобили на российском рынке по сравнению с апрелем, сообщает 31 мая, в среду, маркетинговое агентство НАПИ.

По данным аналитиков, цены выросли на 61 комплектацию различных моделей автомобилей, продающихся в России. В основном машины подорожали в интервале от 1 до 7%.

Так, например, стоимость китайского полноразмерного внедорожника GAC GS8 в версии GE за последний месяц выросла на 7% и составила 2 989 000 рублей вместо прежних 2 789 000 рублей. Также в мае на 7% подорожал китайский внедорожник Haval Dargo в исполнении Elite: теперь его стоимость составляет 3 199 000 рублей вместо 2 999 000 рублей.

Наименьшим ростом цен ― на 1% ― отметился внедорожник Lada Niva Classic в комплектации Luxe, который за месяц подорожал с 1 236 900 рублей до 1 254 900 рублей.

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Changan представил 22 мая модель Alsvin ― это самый дешевый (цены начинаются от 1 649 900 рублей) седан производства КНР на российском рынке, который может составить конкуренцию Lada Vesta.

Новинка оснащена двигателем объемом 1,5 л, мощностью 107 л.с. и 145 Нм, который будет поставляться в паре с пятиступенчатым «роботом». Габариты автомобиля: длина ― 4390 мм, ширина ― 1725 мм, высота ― 1490 мм. Размер колесной базы составляет 2535 мм. Таким образом, китайский «бюджетный» седан сопоставим по габаритам с Lada Vesta и Hyundai Solaris, бестселлерами на российском рынке.

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