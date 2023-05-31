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Роскомнадзор включил платформы «Дзен», Rutube и Twitch в реестр социальных сетей

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Фото: ТАСС/Ведомости/Евгений Разумный
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Роскомнадзор включил платформы «Дзен», Rutube и Twitch в реестр социальных сетей. Об этом сообщается на сайте ведомства 31 мая.

«В реестр социальных сетей включены новые площадки «Дзен», Rutube и Twitch. 31 мая Роскомнадзор направил в адрес владельцев ресурсов уведомления об их включении в реестр с указанием требований российского законодательства», — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что с февраля 2021 года действует закон о самоконтроле социальных сетей. Так, интернет-площадки обязаны самостоятельно выявлять и блокировать запрещенную информацию вроде порнографии или пронаркотического контента. Для жалоб пользователей на размещение такого контента соцсети обязаны иметь форму обратной связи.

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