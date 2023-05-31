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Врач рассказала о пользе зеленого лука для мозговой активности

Гастроэнтеролог Яковлева: употребление зеленого луку усиливает мозговую активность
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Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
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Зеленый лук стоит употреблять при повышенных умственных нагрузках, он усиливает мозговую активность. Об этом рассказала 31 мая гастроэнтеролог, терапевт «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Александра Яковлева.

По словам врача, зеленый лук по содержанию полезных веществ превосходит репчатый. В овоще есть большое количество калия, который помогает вывести из организма лишнюю жидкость и убрать отечность.

«Калий также принимает участие в передаче нервных импульсов и насыщении кислородом головного мозга. Так что зеленый лук полезно есть при повышенных умственных нагрузках — он поможет усилить мозговую активность», — сказала Яковлева в беседе с «Газетой.Ru».

Гастроэнтеролог отметила, что продукт полезен для беременных. В его составе множество фолиевой кислоты, которая способствует правильному развитию ребенка, а также снижает риски преждевременных родов и развития врожденных заболеваний.

Кроме этого, зеленый лук помогает восстановлению зубной эмали, устраняет микротрещины и борется с белыми пятнами, которые свидетельствуют о возникновении болезни в ротовой полости, например, кариесе, уточнила Яковлева.

Врач добавила, что в составе овоща есть витамин А, который способствует укреплению роговицы глаза и сохранению остроты зрения.

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Накануне врач-кардиолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Денис Соколов рассказал «Известиям» о повышающих давление продуктах. Он отметил, что подобное могут спровоцировать именно соль, кофеин и алкоголь.

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