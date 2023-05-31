Реклама
Прямой эфир
Мир
Ставки по ипотеке в США обновили максимум с ноября 2022 года
Мир
В Норвегии произошла утечка газа на заводе компании Equinor
Мир
Чиновникам ЕС запретили делиться информацией с искусственным интеллектом
Мир
Индонезия намерена повысить сбор за визу по прибытии
Общество
Правительство снова внесло законопроект о налоге для покинувших страну россиян
Мир
Берлин решил отозвать разрешение на деятельность четырех из пяти генконсульств РФ в ФРГ
Экономика
Мосбиржа с 5 июня запустит торги швейцарским франком
Мир
В Белом доме заявили о нежелании эскалации конфликта на Украине
Общество
Путин поручил провести диспансеризацию взрослого населения в новых регионах РФ
Спорт
Блинкова победила пятую ракетку мира Гарсия во втором круге «Ролан Гаррос»
Мир
Новым президентом Латвии избран глава МИДа Эдгар Ринкевич
Экономика
Госдума ратифицировала соглашение между РФ и Китаем о поставках газа

В АТОР спрогнозировали рост турпотока на 42% относительно 2022 года

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

За летний сезон 2023 года турпоток может вырасти на 42% относительно прошлого года и составить 5 млн туристов. Об этом рассказали журналистам в Ассоциации туроператоров России (АТОР) 31 мая.

Также в компании отметили рост бронирований зарубежных курортов по России. Однако туристов, которые предпочли провести свой отдых на родине, в три раза больше.

«Первое место по количеству бронирований среди зарубежных направлений с усредненной долей в 67% на организованном рынке занимает Турция <…> По прогнозам аналитиков АТОР, летом эту страну могут посетить около 3 млн туристов из России», — указали в ассоциации.

Второй по популярности страной для отдыха стала Абхазия. Предварительно, ее посетят около 1 млн россиян. Третье место у Египта — в страну могут направиться более 300 тыс. туристов.

«У этой страны самая лучшая динамика прироста бронирований на лето: но объясняется это тем, что в прошлом году полетных программ практически не было», — отметили в АТОР.

Туристический резон: Израиль ожидает 200 тыс. россиян в 2023-м
Сколько рейсов связывает наши страны и с каким трудностями сталкиваются отдыхающие

Ранее, 16 мая, вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по выездному туризму Артур Мурадян заявил, что аналогичные по качеству и услугам отели в Эмиратах сейчас обходятся российским туристам на 15–20% дешевле, чем в Турции.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023