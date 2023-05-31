В АТОР спрогнозировали рост турпотока на 42% относительно 2022 года

За летний сезон 2023 года турпоток может вырасти на 42% относительно прошлого года и составить 5 млн туристов. Об этом рассказали журналистам в Ассоциации туроператоров России (АТОР) 31 мая.

Также в компании отметили рост бронирований зарубежных курортов по России. Однако туристов, которые предпочли провести свой отдых на родине, в три раза больше.

«Первое место по количеству бронирований среди зарубежных направлений с усредненной долей в 67% на организованном рынке занимает Турция <…> По прогнозам аналитиков АТОР, летом эту страну могут посетить около 3 млн туристов из России», — указали в ассоциации.

Второй по популярности страной для отдыха стала Абхазия. Предварительно, ее посетят около 1 млн россиян. Третье место у Египта — в страну могут направиться более 300 тыс. туристов.

«У этой страны самая лучшая динамика прироста бронирований на лето: но объясняется это тем, что в прошлом году полетных программ практически не было», — отметили в АТОР.

Ранее, 16 мая, вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по выездному туризму Артур Мурадян заявил, что аналогичные по качеству и услугам отели в Эмиратах сейчас обходятся российским туристам на 15–20% дешевле, чем в Турции.