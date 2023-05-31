В Казани у мужчины 16 раз остановилось сердце

Врачи Республиканской клинической больницы (РКБ) Татарстана спасли мужчину с инфарктом, у которого 16 раз останавливалось сердце. Об этом в среду, 31 мая, «РИА Новости» сообщил представитель клиники.

Он рассказал, что 49-летнего мужчину доставили в РКБ из районной амбулатории. В приемной у него резко снизилось давление и пропал ритм. После реанимационной помощи мужчину перевели в операционную.

По словам представителя РКБ, с момента поступления в клинику и до окончания операции сердце мужчины останавливалось 16 раз, врачи реанимировали его каждый раз.

Пациента уже выписали. Он провел в больнице неделю. Ему сделали стентирование (рентгенохирургическая операция с малым доступом), установили два стента.

Теперь мужчина должен постоянно принимать лекарства, которые не допускают образование атеросклеротических бляшек.

Ранее, 16 мая, главврач лаборатории «Гемотест» Максим Маскин рассказал, что боль в горле и изжога могут быть предвестниками стенокардии и инфаркта. К первым тревожным признакам специалист также отнес шум в ушах и мушки в глазах, поскольку они могут указывать на развитие гипертонии. Уже ее последствиями при отсутствии лечения могут стать ишемическая болезнь, сердечная недостаточность и инфаркт.