Врач назвал предвестники инфаркта и стенокардии

Главврач лаборатории «Гемотест» Максим Маскин рассказал, что боль в горле и изжога могут быть предвестниками стенокардии и инфаркта.

В беседе с «Газетой.Ru» в понедельник, 15 мая, специалист отметил, что сердечно-сосудистые заболевания могут сопровождаться симптомами, которые на первый взгляд никак не связаны с сердцем.

К первым тревожным признакам врач отнес шум в ушах и мушки в глазах, поскольку они могут указывать на развитие гипертонии. Уже ее последствиями при отсутствии лечения могут стать ишемическая болезнь, сердечная недостаточность и инфаркт, пишет Life.ru. К другим признакам гипертонии относятся головокружение, тошнота и бессонница.

По словам эксперта, также поводом для беспокойства является храп с апноэ — повторяющимися остановками дыхания длиной 10 секунд и более. Врач объяснил, что во время паузы клетки организма перестают получать кислород в необходимом количестве, в результате развивается гипоксия, приводящая к повышению нагрузки на сердце и сосуды. В перспективе это грозит аритмией, ишемической болезнью и инфарктом миокарда.

О проблемах с сердцем может свидетельствовать и стреляющая боль в челюсти, а также ноющая боль в горле или зубная — часто себя так проявляет стенокардия. Маскин уточнил, что стенокардия не вызывает боли в груди, но зато болеть могут участки левой части тела.

Врач указал на то, что люди часто путают симптомы болезни сердца с симптомами отравления или расстройства ЖКТ. Отличия в том, что при болезнях сердца боли возникают независимо от приема пищи или положения тела.

Специалист добавил, что длительный приступ кашля может быть вызван сердечной недостаточностью, ведь при плохом кровоснабжении в легких начинает скапливаться жидкость, пишет Pravda.Ru. Кашель в этом случае будет без мокроты.

Также к признакам сердечного кашля относятся посиневший язык, пальцы, губы, одышку и вздутые вены на шее.

9 мая врач-пульмонолог, кандидат медицинских наук Александр Пальман заявил «Москве 24», что чувство нехватки воздуха может говорить о заболеваниях легких, сердца или же быть результатом затяжного стресса. Иногда случаются так называемые дыхательные эквиваленты стенокардии, при которых возникает ощущение недостаточности воздуха, пишет RT.

В марте лор-врач Дмитрий Суббота перечислил хронические заболевания, о которых говорит першение в горле. К ним специалист отнес хронический фарингит, гастроэзофагеальный рефлюкс. Последний сопровождается изжогой, частыми болями, тяжестью в желудке, отмечает телеканал «360».

В феврале к. м. н., врач терапевт-кардиолог высшей категории Константин Иванов посоветовал ведущим малоподвижный образ жизни работникам следить за здоровьем и регулярно проходить медобследование. Среди рисков «сидячих» профессий врач назвал недуги сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, мочеполовой системы и ЖКТ, отмечает телеканал «Звезда».

Также в феврале к.м.н., врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская рассказала «Известиям», что риск сердечно-сосудистых заболеваний у мужчин выше, чем у женщин. Предупредить развитие опасных патологий помогут своевременная диагностика и физическая активность.

В августе прошлого года врач-кардиолог Анна Кореневич рассказала, что стенокардия напряжения может стать предвестником скорого инфаркта. По ее словам, что людям со стенокардией следует немедленно обратиться к врачу, поскольку следующей «остановкой» может стать коронарная катастрофа и смерть, пишет НСН.