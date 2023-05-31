Реклама
Прямой эфир
Мир
Ставки по ипотеке в США обновили максимум с ноября 2022 года
Мир
В Норвегии произошла утечка газа на заводе компании Equinor
Мир
Чиновникам ЕС запретили делиться информацией с искусственным интеллектом
Мир
Индонезия намерена повысить сбор за визу по прибытии
Общество
Правительство снова внесло законопроект о налоге для покинувших страну россиян
Мир
Берлин решил отозвать разрешение на деятельность четырех из пяти генконсульств РФ в ФРГ
Мир
Лавров посоветовал послу США в ЮАР знать свое место и не лезть в чужие дела
Мир
В Белом доме заявили о нежелании эскалации конфликта на Украине
Общество
Путин поручил провести диспансеризацию взрослого населения в новых регионах РФ
Мир
Европарламент утвердит план наращивания производства боеприпасов в ЕС 1 июня
Мир
Новым президентом Латвии избран глава МИДа Эдгар Ринкевич
Экономика
Госдума ратифицировала соглашение между РФ и Китаем о поставках газа

Эксперт оценил шанс налаживания диалога Москвы и Риги после смены президента Латвии

Эксперт Брутер: России нечего ждать от смены президента Латвии
0
Фото: REUTERS/Ints Kalnins
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Все внутренние процессы в европейских странах будут «подогнаны» под общую политику Запада. Об этом 31 мая «Известиям» заявил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Таким образом он прокомментировал информацию о том, что сейм Латвии на заседании в третьем туре выборов избрал действующего главу МИД республики Эдгарса Ринкевичса президентом страны. Действующий глава государства Эгилс Левитс принял решение не баллотироваться на второй срок.

«России вообще ничего не нужно ждать от коллективного Запада. На данный момент можно не обращать внимание на внутренние процессы, которые там происходят, потому что они будут подогнаны под общую политику Запада, где бы они ни проходили — от Молдавии до Люксембурга», — сказал политолог.

При этом собеседник «Известий» назвал положительным уход действующего президента Латвии.

«Потому что человек зарекомендовал себя как настоящий фрик, а фрикаж в политике — вещь неприятная. Это можно по [президенту Украины Владимиру] Зеленскому видеть, что фиглярство к добру не приводит. Ринкевичс известен как более прагматичный человек, хотя примерно с теми же взглядами. Собственно, снижение аггравации — это всегда то, что, скажем так, хотя бы и очень ограниченно, но может пойти на пользу», — заключил Брутер.

Валодя вместо мовы: как украинские беженцы устроились в Латвии
Рига тратит миллионы евро на обучение переселенцев латышскому языку

В Латвии президент государства избирается закрытым голосованием — для победы за кандидата должно проголосовать не менее 51 члена сейма. Уточняется, что за Ринкевичса отдали 52 голоса.

20 апреля сейм Латвии большинством голосов утвердил закон о запрете проведения публичных мероприятий, приуроченных к празднованию 9 Мая. В этот день в стране будут запрещены любые общественные мероприятия, за исключением торжеств по случаю Дня Европы. Законопроект был принят сразу в двух чтениях в срочном порядке.

В июне прошлого года кабинет министров Латвии одобрил поправки к закону «Об образовании», согласно которым всё школьное и дошкольное образование в стране должно осуществляться только на латышском языке. При этом только в Латвии почти 40% населения говорит по-русски.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023