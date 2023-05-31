Эксперт оценил шанс налаживания диалога Москвы и Риги после смены президента Латвии

Все внутренние процессы в европейских странах будут «подогнаны» под общую политику Запада. Об этом 31 мая «Известиям» заявил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Таким образом он прокомментировал информацию о том, что сейм Латвии на заседании в третьем туре выборов избрал действующего главу МИД республики Эдгарса Ринкевичса президентом страны. Действующий глава государства Эгилс Левитс принял решение не баллотироваться на второй срок.

«России вообще ничего не нужно ждать от коллективного Запада. На данный момент можно не обращать внимание на внутренние процессы, которые там происходят, потому что они будут подогнаны под общую политику Запада, где бы они ни проходили — от Молдавии до Люксембурга», — сказал политолог.

При этом собеседник «Известий» назвал положительным уход действующего президента Латвии.

«Потому что человек зарекомендовал себя как настоящий фрик, а фрикаж в политике — вещь неприятная. Это можно по [президенту Украины Владимиру] Зеленскому видеть, что фиглярство к добру не приводит. Ринкевичс известен как более прагматичный человек, хотя примерно с теми же взглядами. Собственно, снижение аггравации — это всегда то, что, скажем так, хотя бы и очень ограниченно, но может пойти на пользу», — заключил Брутер.

В Латвии президент государства избирается закрытым голосованием — для победы за кандидата должно проголосовать не менее 51 члена сейма. Уточняется, что за Ринкевичса отдали 52 голоса.

20 апреля сейм Латвии большинством голосов утвердил закон о запрете проведения публичных мероприятий, приуроченных к празднованию 9 Мая. В этот день в стране будут запрещены любые общественные мероприятия, за исключением торжеств по случаю Дня Европы. Законопроект был принят сразу в двух чтениях в срочном порядке.

В июне прошлого года кабинет министров Латвии одобрил поправки к закону «Об образовании», согласно которым всё школьное и дошкольное образование в стране должно осуществляться только на латышском языке. При этом только в Латвии почти 40% населения говорит по-русски.