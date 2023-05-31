Большинство российских компаний планируют повысить зарплаты сотрудникам

Более половины российских компаний планируют в 2023 году повысить зарплаты сотрудникам, при этом в двух из трех организаций заявили об увеличении фонда оплаты труда. Об этом в среду, 31 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса рекрутингового сайта HeadHunter.

Согласно результатам исследования, в котором приняли участие 440 компаний, 53% респондентов считают, что зарплаты их сотрудников «точно» или «скорее увеличатся» в 2023 году. При этом об увеличении фонда оплаты труда в текущем году заявили 62% работодателей, об уменьшении — 6%, о сохранении на прежнем уровне — 21%. Кроме того, в 2023 году 53% компаний планируют изменить или расширить сферу деятельности, а 60% намерены увеличить численность сотрудников.

Согласно опросу, самыми востребованными категориями персонала для расширения стали: линейный персонал, специалисты по продажам, IT, линейные руководители. Попасть под сокращение в этом году больше всего шансов у сотрудников сферы продаж и HR и работников, выполняющих бэк-офисные административные роли.

В начале апреля рекрутинговая компания Get experts и Русская школы управления представили совместное исследование, согласно которому о смене сферы деятельности задумывается 21% профессионалов. При этом доля работников, не боящихся сокращения и не ищущих запасных вариантов трудоустройства, составляет всего 17%.