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Власти Бали ввели новые запреты для туристов

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Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Johannes P. Christo
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Губернатор Бали Вайан Костер в среду, 31 мая, опубликовал список из 12 рекомендаций и восьми запретов для иностранных туристов на острове.

Теперь туристам запрещено лазить по священным деревьям, использовать пластиковые пакеты и фотографироваться в нескромной одежде в священных местах, сообщает индонезийский портал Detik со ссылкой на циркулярное письмо губернатора Бали №4 о новых порядках для иностранцев, находящихся на острове.

Отдельно туристам запретили «грубость, невежливое поведение, создание шума и агрессивные действия по отношению к государственным чиновникам, правительству, местным сообществам и гидам напрямую или косвенно через социальные сети».

Постановление также включает рекомендации, в которых разъясняются нормы поведения гостей на острове.

«Турист на Бали обязан почитать святость храмов, пратимов и священных религиозных символов, уважать обычаи, традиции, искусство и культуру, а также местную мудрость балийцев в проводимых шествиях и обрядах, носить соответствующую одежду при посещении святых мест, туристических достопримечательностей, общественных мест и во время мероприятий на Бали», — говорится в нем.

Губернатор Костер подчеркнул, что иностранные туристы, нарушающие положения и запреты, будут подвергаться строгим мерам в виде санкций или судебного разбирательства.

Документ вступает в силу 31 мая 2023 года.

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Ранее, 15 мая, власти Бали ужесточили контроль за въезжающими на остров туристами. Путешественникам отказывали из-за отсутствия у них действительных проездных документов и виз. Другой причиной стало наличие у туристов инфекционных заболеваний.

В апреле туристку из России, которая сделала фото в обнаженном виде на фоне священного эвкалипта в Табанане на индонезийском острове Бали, задержала полиция. Это место на острове священно и почитается местными жителями.

До этого, в марте, сообщалось, что гражданин России будет депортирован из Индонезии, после того как сфотографировался со спущенными до щиколоток штанами на вершине горы Агунг, самой высокой горы острова Бали.

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