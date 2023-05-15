На острове Бали ужесточили контроль за въезжающими туристами

Власти Бали ужесточили контроль за въезжающими на остров туристами. С начала 2023 года 302 иностранца получили отказы из-за строгой пропускной политики, передает телеканал «Известия». Больше всего запретов на пересечение границы получили туристы из Австралии, Индии, Непала, России, Шри-Ланки и Англии. Путешественникам отказывали из-за отсутствия у них действительных проездных документов и виз. Другой причиной стало наличие у туристов инфекционных заболеваний. В текущем году с индонезийского острова были депортированы 96 иностранных граждан, в том числе 23 жителя РФ.

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