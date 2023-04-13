На Бали россиянку задержали за обнаженное фото у священного дерева

Туристку из России по имени Луиза, которая сделала фото в обнаженном виде на фоне священного эвкалипта в Табанане на индонезийском острове Бали, задержала полиция. Об этом 13 апреля сообщил местный портал Detik.

«Да, подтверждаю», — коротко ответил журналистам представитель иммиграционной полиции города Денпасар, отвечая на вопрос о задержании девушки.

Полицейский отказался разглашать какие-либо подробности об инциденте, отметив, что это будет сделано позже.

Кадры обнаженной россиянки на фоне на туристической достопримечательности — дерева Каю Путих на Бали — распространили в индонезийских СМИ. Это место на острове священно и почитается местными жителями.

Власти подчеркивают, что везде возле дерева установлены таблички, в том числе на английском и на русском языках, разъясняющие, что посетители могут и что не могут делать в районе храма Бабакан и окружающих его эвкалиптов. Как сообщил секретарь местного храма Бабакан Курна Виджая, таблички появились после аналогичного инцидента в 2022 году, когда надзор за приезжими туристами и посетителями было решено ужесточить.

Ранее, 28 марта, сообщалось, что гражданин России будет депортирован из Индонезии, после того как сфотографировался со спущенными до щиколоток штанами на вершине горы Агунг, самой высокой горы острова Бали. Отмечалось, что он нарушил нормы и не проявил уважения к культуре островного государства.

21 марта заместитель главы иммиграционной службы Нгурах Рай Сугито заявил, что офицеры ведомства отслеживают страницы российских туристов в соцсетях для выявления нарушения правил туристической визы.

Кроме того, 26 января сообщалось, что российский турист Арсений Котов был задержан полицейскими Каира в Египте. Известно, что россиянин прогуливался и осуществлял фото- и видеосъемку в каирском районе Маншият Нассер, так же известном как «город мусорщиков». Там у него возник конфликт на фоне нетерпимости местных жителей к попытками иностранцев фотографировать их личную жизнь. После конфликта Котова задержали и доставили в полицию.