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На Бали россиянку задержали за обнаженное фото у священного дерева

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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Kuncoro Widyo Rumpoko
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Туристку из России по имени Луиза, которая сделала фото в обнаженном виде на фоне священного эвкалипта в Табанане на индонезийском острове Бали, задержала полиция. Об этом 13 апреля сообщил местный портал Detik.

«Да, подтверждаю», — коротко ответил журналистам представитель иммиграционной полиции города Денпасар, отвечая на вопрос о задержании девушки.

Полицейский отказался разглашать какие-либо подробности об инциденте, отметив, что это будет сделано позже.

Кадры обнаженной россиянки на фоне на туристической достопримечательности — дерева Каю Путих на Бали — распространили в индонезийских СМИ. Это место на острове священно и почитается местными жителями.

Власти подчеркивают, что везде возле дерева установлены таблички, в том числе на английском и на русском языках, разъясняющие, что посетители могут и что не могут делать в районе храма Бабакан и окружающих его эвкалиптов. Как сообщил секретарь местного храма Бабакан Курна Виджая, таблички появились после аналогичного инцидента в 2022 году, когда надзор за приезжими туристами и посетителями было решено ужесточить.

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Ранее, 28 марта, сообщалось, что гражданин России будет депортирован из Индонезии, после того как сфотографировался со спущенными до щиколоток штанами на вершине горы Агунг, самой высокой горы острова Бали. Отмечалось, что он нарушил нормы и не проявил уважения к культуре островного государства.

21 марта заместитель главы иммиграционной службы Нгурах Рай Сугито заявил, что офицеры ведомства отслеживают страницы российских туристов в соцсетях для выявления нарушения правил туристической визы.

Кроме того, 26 января сообщалось, что российский турист Арсений Котов был задержан полицейскими Каира в Египте. Известно, что россиянин прогуливался и осуществлял фото- и видеосъемку в каирском районе Маншият Нассер, так же известном как «город мусорщиков». Там у него возник конфликт на фоне нетерпимости местных жителей к попытками иностранцев фотографировать их личную жизнь. После конфликта Котова задержали и доставили в полицию.

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