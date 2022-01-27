Дипломаты раскрыли подробности задержания россиянина за драку в Египте

Вечером 26 января российский турист Арсений Котов был задержан полицейскими Каира, для его освобождения делается все возможное. Об этом 27 января сообщило посольство РФ в Египте на своей странице в Instagram.

«По имеющейся информации, вечером 26 января россиянин Арсений Котов прогуливался и осуществлял фото- и видеосъемку в каирском районе Маншият Нассер, так же известном как «город мусорщиков», — отметили в дипмиссии.

Конфликт с местными жителями возник у россиянина на фоне нетерпимости местных жителей к попытками иностранцев фотографировать их личную жизнь. После конфликта Котова задержали и доставили в полицию.

«Сотрудники консульского отдела посольства находятся в контакте с А. Котовым, после того как он сообщил о своем задержании, и выехали на место для прояснения ситуации», — заключили в посольстве России.

В 2020 году в Турции задержали журналистов программы «Центральное телевидение» телекомпании НТВ Алексея Петрушко и Ивана Малышкина. Тогда же администрация Стамбула подтвердила задержание двух граждан России и гражданина Турции за несанкционированную съемку центра по производству беспилотников.

Журналистам грозили обвинение в шпионаже и арест, но 7 декабря 2020 года россиян освободили из зала суда.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда добавил, что вопрос об их освобождении решался по дипломатическим каналам.