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Трамвай сбил ремонтировавшего пути рабочего в Пятигорске

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В Пятигорске (Ставропольский край) водитель трамвая сбила дорожного рабочего, который ремонтировал пути. Об этом региональная Госавтоинспекция сообщает 31 мая в своем Telegram-канале.

«По предварительным данным, 30 мая около 13:45 на улице 5-й Переулок совершен наезд на пешехода, который проводил ремонтные работы на путях», — говорится в сообщении.

В состоянии травматического шока 59-летнего пострадавшего доставили в реанимацию городской больницы. У него диагностирован перелом таза, пишет NewsTracker.

Установлено, что трамваем управляла 42-летняя жительница Предгорного округа. Ее стаж вождения данным видом транспорта составляет восемь лет.

По факту произошедшего организована проверка. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства ДТП.

17 мая в Приморском крае автомобиль Toyota Sprinter насмерть сбил 50-летнего мужчину, который шел по краю проезжей части. Водитель с места происшествия скрылся, позже его вместе с машиной удалось обнаружить в лесном массиве.

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