Скрывшегося с места смертельного ДТП водителя задержали в Приморье
В Хасанском районе Приморского края задержан водитель, который насмерть сбил человека и скрылся с места ДТП. Об этом региональное УМВД России сообщает 18 мая в своем Telegram-канале.
Авария произошла в среду, 17 мая, около 21:30 по местному времени (14:30 мск) в поселке городского типа Краскино. Водитель автомобиля Toyota Sprinter сбил 50-летнего мужчину, который шел по краю проезжей части.
В результате наезда пешеход погиб на месте до прибытия скорой медицинской помощи. Автомобилист скрылся, был организован розыск, пишет РИА «Восток-Медиа».
Как выяснилось, за рулем в момент ДТП находился 19-летний местный житель, у которого отсутствовали водительские права. Вместе с машиной его удалось обнаружить в лесном массиве на территории поселка.
Все обстоятельства наезда устанавливаются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.