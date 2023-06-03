Троица — когда отмечают праздник в 2023, что можно и нельзя делать в этот день

Великий праздник Троицы — большое событие для любого верующего человека. Это торжество символизирует три ипостаси Бога и является одним из ключевых в христианстве. Троица, или, как ее еще называют, Пятидесятница, предшествует Петрову посту и собирает семьи за праздничным столом. «Известия» раскрывают для читателей суть и традиции знаменательного дня.

Троица 2023 — какого числа

День Светлой Троицы всегда наступает на 50-й день после Пасхи. В 2023 году Светлое Воскресенье верующие отмечали 16 апреля. Таким образом, Троица приходится на воскресенье, 4 июня.

Перед Троицыным днем христиане вспоминают умерших в родительскую субботу. О традициях и порядках Троицкой родительской субботы можно узнать из отдельного материала «Известий».

Троица 2023 — значение праздника

Троица — это праздник, который чествует явление третьей ипостаси Господа человечеству. Священное писание гласит, что на 50-й день после Пасхи к апостолам в Сионской горнице сошел Святой Дух. После чудесного явления ученики Иисуса Христа обрели пророческий дар и способность к исцелению страждущих. Они отправились по всему миру, являя чудеса и рассказывая о жизни и жертве Сына Божиего.

Так миру открылось Божие триединство. Также праздник положил начало вселенской церкви. А первым духовным местом стала Сионская горница.

Троица 2023 — традиции, что можно делать

Троица — большое событие для всего христианского мира. В церквях и храмах проходят торжественные службы, верующие посещают литургию, читают молитвы и ставят свечи. По традиции святые места украшают зеленью и ветвями березы — символом Святого Духа, а священники меняют белые рясы на зеленые.

Березовые ветви можно принести и домой, ведь считается, что они оберегают дом от невзгод и болезней. Лучше всего поставить прутики рядом с иконами.

Праздник Троицы — это повод собрать за большим столом родных и близких и приготовить разнообразные угощения. Традиционно на стол подаются яйца, а в блюда добавляют много свежей зелени. Часто к празднику готовят выпечку: каравай, блины, булочки.

Троица 2023 — что нельзя делать

Тяжелый труд и рабочие заботы лучше оставить на другие дни — в дни двунадесятых праздников переутомляться запрещено. Уборку дома лучше сделать заранее, ведь в день торжества нужно посвящать время готовке.

Кроме того, не время идти на кладбище в Троицын день — это нужно было сделать накануне, в Троицкую субботу.

Не стоит совмещать праздник с личными торжествами, днем рождения или свадьбой. Однако на Троицу можно свататься — считается, что такой брак будет счастливым.

Приметы на Троицу 2023

Символ праздника фигурирует и в народных приметах. В народе говорят, что, если влюбленные поцелуются под березой на Троицу, им суждено стать мужем и женой.

Обращают внимание и на погодные приметы. Дождливый день встречают с улыбкой, так как ливень считается вестником хорошего урожая и теплого лета. Попасть под дождь — к богатству, а увидеть радугу — к исполнению желаний.

Ранее «Известия» рассказали читателям о смысле и традициях другого светлого праздника — Вознесения. В христианском календаре оно предшествует Троице и символизирует переход Иисуса Христа от земной жизни к небесному царствованию.