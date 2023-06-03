Реклама
Прямой эфир
Мир
Байден и Фредериксен обсудят в Белом доме подготовку пилотов ВСУ для F-16
Мир
Бортников назвал Украину плацдармом для войны Запада против России
Общество
В России запретили использовать автомобили с шинами не по сезону
Мир
Прототип героя фильма «1+1» Филипп Поццо ди Борго умер в Марракеше
Мир
Белый дом назвал тему принятия Украины в НАТО не первостепенной в повестке
Мир
Россия призвала США возобновить диалог с КНДР
Мир
Лукашенко рассказал о действующем контакте спецслужб СНГ
Мир
Байден намерен подписать законопроект о повышении потолка госдолга США 3 июня
Мир
Сербия будет ждать представителей ЕС и США для обсуждения ситуации в Косово 5 июня
Авто
В РФ утвердили список неисправностей для запрета эксплуатации автомобиля
Мир
Зеленский пожаловался на дефицит ЗРК Patriot для Украины
Мир
Сотрудники службы безопасности в аэропорту Лондона проведут еще 33 забастовки
Сюжет:

Троица — когда отмечают праздник в 2023, что можно и нельзя делать в этот день

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Великий праздник Троицы — большое событие для любого верующего человека. Это торжество символизирует три ипостаси Бога и является одним из ключевых в христианстве. Троица, или, как ее еще называют, Пятидесятница, предшествует Петрову посту и собирает семьи за праздничным столом. «Известия» раскрывают для читателей суть и традиции знаменательного дня.

Троица 2023 — какого числа

День Светлой Троицы всегда наступает на 50-й день после Пасхи. В 2023 году Светлое Воскресенье верующие отмечали 16 апреля. Таким образом, Троица приходится на воскресенье, 4 июня.

Перед Троицыным днем христиане вспоминают умерших в родительскую субботу. О традициях и порядках Троицкой родительской субботы можно узнать из отдельного материала «Известий».

Троица 2023 — значение праздника

Троица — это праздник, который чествует явление третьей ипостаси Господа человечеству. Священное писание гласит, что на 50-й день после Пасхи к апостолам в Сионской горнице сошел Святой Дух. После чудесного явления ученики Иисуса Христа обрели пророческий дар и способность к исцелению страждущих. Они отправились по всему миру, являя чудеса и рассказывая о жизни и жертве Сына Божиего.

Ламповые предки: как живут и молятся современные староверы
В деревне в Ленинградской области сохраняют древние традиции и веру

Так миру открылось Божие триединство. Также праздник положил начало вселенской церкви. А первым духовным местом стала Сионская горница.

Троица 2023 — традиции, что можно делать

Троица — большое событие для всего христианского мира. В церквях и храмах проходят торжественные службы, верующие посещают литургию, читают молитвы и ставят свечи. По традиции святые места украшают зеленью и ветвями березы — символом Святого Духа, а священники меняют белые рясы на зеленые.

Березовые ветви можно принести и домой, ведь считается, что они оберегают дом от невзгод и болезней. Лучше всего поставить прутики рядом с иконами.

Праздник Троицы — это повод собрать за большим столом родных и близких и приготовить разнообразные угощения. Традиционно на стол подаются яйца, а в блюда добавляют много свежей зелени. Часто к празднику готовят выпечку: каравай, блины, булочки.

Троица 2023 — что нельзя делать

Тяжелый труд и рабочие заботы лучше оставить на другие дни — в дни двунадесятых праздников переутомляться запрещено. Уборку дома лучше сделать заранее, ведь в день торжества нужно посвящать время готовке.

Дух времени: ученые узнали, как появилась загадочная рукопись о Христе
Кто на самом деле написал одно из самых популярных богословских произведений Средневековья

Кроме того, не время идти на кладбище в Троицын день — это нужно было сделать накануне, в Троицкую субботу.

Не стоит совмещать праздник с личными торжествами, днем рождения или свадьбой. Однако на Троицу можно свататься — считается, что такой брак будет счастливым.

Приметы на Троицу 2023

Символ праздника фигурирует и в народных приметах. В народе говорят, что, если влюбленные поцелуются под березой на Троицу, им суждено стать мужем и женой.

Обращают внимание и на погодные приметы. Дождливый день встречают с улыбкой, так как ливень считается вестником хорошего урожая и теплого лета. Попасть под дождь — к богатству, а увидеть радугу — к исполнению желаний.

Ранее «Известия» рассказали читателям о смысле и традициях другого светлого праздника — Вознесения. В христианском календаре оно предшествует Троице и символизирует переход Иисуса Христа от земной жизни к небесному царствованию.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023