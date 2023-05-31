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Кардиолог назвала профилактические меры для предотвращения инсульта

Кардиолог Бутяева: отказ от курения и уменьшение потребления соли поможет снизить риск инсульта
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Отказ от курения, гипохолестериновая диета и ограничение потребления соли помогут снизить риск возникновения атеротромботического инсульта (перекрытие сосуда атеросклеротической бляшкой или тромбом). Об этом рассказала врач-кардиолог Ольга Бутяева 31 мая.

Инсульт такого типа провоцируют заболевания вроде сахарного диабета, гипертонии, ожирения, повышенного содержания холестерина.

Чтобы не допустить либо контролировать такие заболевания, следует придерживаться определенных профилактических мир, считает врач. Она порекомендовала следить за уровнем холестерина, придерживаться гипохолестериновой диеты, правильно измерять свое артериальное давление и делать это регулярно.

«Ограничить потребление поваренной соли до 5 грамм в сутки, жиров животного происхождения и особенно трансжиров, их много в кондитерских изделиях с маргарином, жареных продуктах, фастфуде», — рассказала Бутяева в беседе с «Газета.Ru».

Вместе с тем кардиолог призвала россиян соблюдать правильное процентное соотношение КБЖУ (калорий, белков, жиров и углеводов).

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Ранее, 30 мая, врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Денис Соколов рассказал «Известиям», какие продукты способствуют повышению артериального давления. По его словам, к таким продуктам относятся соль, кофеин и алкоголь.

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