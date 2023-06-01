Россияне назвали необходимую сумму накоплений на будущее детей

Большинство жителей России считает своей обязанностью бережное отношение к здоровью своих детей, а самыми важными для их гармоничного развития — родительскую любовь и заботу. Помимо эмоциональных составляющих в тройке главных задач родителей лидирует покупка недвижимости. Размер накоплений, необходимых на будущее детей, россияне оценили в 8,5 млн рублей. Соответствующее исследование провел сервис «СберСтрахование жизни» в честь Международного дня защиты детей. Текст имеется в распоряжении «Известий».

Отвечая на вопрос, что необходимо дать ребенку, 87% респондентов выбрали здоровье, почти столько же (86,7%) — любовь и заботу. Далее идут недвижимость (72,1%), приличное образование (70,6%) и достойное воспитание (58,4%). Хорошую работу желают своим детям 28,6% участников исследования, финансовую грамотность намерены привить 11,8%, сформировать стартовый капитал — 11,5%.

На будущее детей считают нужным откладывать деньги 19,7% россиян. Чаще остальных это утверждение разделяют россияне в возрасте 31–40 лет (26%) и 41–50 лет (20%). При этом женщин в этой группе оказалось значительно больше мужчин — 24% против 16%. Больше всего сторонников идеи накопления средств для детей оказалось в Москве (32%), Набережных Челнах (29%), Иркутске и Хабаровске (по 25%). Меньше всего их в Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону (по 15%), Владивостоке, Краснодаре и Санкт-Петербурге (по 16%).

В среднем россияне каждый месяц откладывают на накопления для детей 6,8 тыс. рублей. При этом сумма меняется с возрастом родителей: от 3,9 тыс. в 18–30 лет до 9,1 тыс. в 41–50 лет. Женщины оказались щедрее мужчин — 8,3 тыс. против 5,3 тыс. рублей. Самые крупные суммы на будущее сыновей и дочерей выделяют жители Москвы (8,5 тыс.), Кемерово (8,4 тыс.), Оренбурга (7,8 тыс.), Перми и Иркутска (по 7,7 тыс.).

Что касается целей накопления, то и здесь лидирует покупка жилья — такой вариант выбрали 69,9% опрошенных. 58% высказались за необходимость откладывать деньги на образование, 38,4% — на укрепление здоровья. 14,3% считают важным наличие средств для старта карьеры, 7,9% — чтобы ребенок чувствовал себя свободнее, а 6,7% формируют капитал для переезда.

Наиболее солидную сумму планируют передать детям жители Москвы (12,2 млн рублей), Санкт-Петербурга (11,7 млн), Иркутска (9,5 млн), Томска и Уфы (по 9,3 млн). Скромнее в своих стремлениях жители Ростова-на-Дону и Ульяновска (по 7,2 млн рублей), а также Махачкалы (6,3 млн).

Подавляющее большинство участников опроса (87,8%) считает нужным давать карманные деньги своим детям. В основном такие суммы предназначены для питания в школе и вне ее (56,6%), оплаты проезда (34,7%), повышения финансовой грамотности (22,3%), компьютерных игр и развлечений (17,3%), оплаты мобильной связи (14%) и обучения накоплению (12,9%). Средняя сумма карманных денег составила 454 рубля.

Обучать ребенка финансовой грамотности, по мнению россиян, можно начинать уже в 7–8 лет. Жители Казани, Томска и Уфы начинают знакомить детей с денежной азбукой раньше других — уже в 6 лет. При этом 61% респондентов уверен, что повышать финансовую грамотность ребят должны преподаватели в школе.

В сентябре замглавы Министерства финансов РФ Алексей Моисеев рассказал, как россиянам сохранить свои накопления. Он посоветовал копить деньги в национальной валюте или валюте дружественных государств.