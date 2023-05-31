Правительство РФ утвердило создание управления железных дорог для новых регионов

Правительство РФ утвердило создание на территории новых регионов страны предприятия «Железные дороги Новороссии», головной офис компании будет расположен в Донецке. Об этом 31 мая сообщила пресс-служба кабмина в своем Telegram-канале.

Предприятие будет находиться в ведении Росжелдора и объединит железные дороги Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей.

«Решение позволит выстроить единую логистику в этих четырех регионах, обновить парк вагонов и локомотивов, а также создать единую систему управления перевозок», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что сотрудники предприятий «Донецкая железная дорога», «Луганская железная дорога», «Херсонская железная дорога», «Мелитопольская железная дорога» и концерн «Железные дороги Донбасса» смогут перейти на работу в новую организацию, в том числе в порядке перевода.

Ранее, 29 мая, минтранс Башкирии и «ВЭБ Инфраструктура» подписали соглашение о строительстве железной дороги Сибай — Новопрудное, которая свяжет республику с Оренбургской областью. Кроме того, откроется новый путь между районами Среднего и Северного Урала, Казахстаном, странами Средней Азии и Китаем. Это необходимо, чтобы обойти слишком загруженный Челябинский железнодорожный узел.