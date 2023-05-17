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Путин назвал сроки доставки грузов из Петербурга в Мумбаи по новой дороге

Россия и Иран договорились о совместном создании ж/д участка Решт — Астара
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Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
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Создание новой магистрали Решт — Астара внесет практический вклад в обеспечение глобальной продовольственной безопасности, потому что железная дорога будет задействована в поставках агропромышленной продукции в страны Персидского залива и Африки. Владимир Путин заявил об этом во время церемонии подписания межправительственного соглашения с Ираном о сотрудничестве по созданию железной дороги. Как оно поспособствует развитию связей двух стран и перевозок по транспортному коридору «Север – Юг» — в материале «Известий».

О чем говорили в ходе церемонии

— Лидеры России и Ирана Владимир Путин и Эбрахим Раиси по видеосвязи приняли участие в церемонии подписания соглашения о сотрудничестве по созданию железной дороги Решт — Астара для развития перевозок по транспортному коридору «Север – Юг». Владимир Путин считает, что коридор будет работать в интересах всех стран региона. Участок между Рештом и Астарой протяженностью 162 км позволит диверсифицировать перевозку товаров, сократить время и затраты на доставку, наладив прямое и «бесшовное» железнодорожное сообщение на всем маршруте, подчеркнул он.

— Работа в рамках подобного крупного проекта говорит о плодотворном и взаимовыгодном характере отношений Москвы и Тегерана, заявил Владимир Путин. Глава государства во время общения с президентом Ирана выразил надежду на продолжение их контактов в очном и заочном форматах. Эбрахим Раиси подтвердил, что страны обладают большим экономическим потенциалом, который пока полностью не задействован, поэтому стороны обязаны приложить необходимые усилия, чтобы реализовать все проекты.

— Российский лидер напомнил, что взаимодействие по созданию коридора, ведется в тесном партнерстве с Азербайджаном. В связи с этим Владимир Путин рассчитывает на скорое заключение соглашения между Москвой, Баку и Тегераном о сотрудничестве в развитии железнодорожной инфраструктуры и грузовых перевозок по маршруту этого коридора. Кроме того, он будет использоваться для перевозок продукции для потребителей в Иране, странах Персидского залива и Африки. Это внесет свой вклад в обеспечение глобальной продовольственной безопасности, уточнил президент РФ.

— Владимир Путин констатировал: экономическая выгода для России и Ирана очевидна. По его словам, доходы от перевозки товаров по коридору «Север – Юг» и более интенсивная загрузка портов стимулируют рост сопутствующих видов бизнеса. При этом ожидается и экономия по затратам. «В частности, доставка грузов из Санкт-Петербурга, скажем, в Мумбаи займет около 10 суток. Для сравнения скажу, что время в пути по традиционным торговым маршрутам составляет до 30–45 суток. То есть налицо существенная экономия по срокам и затратам. Заметно вырастут объемы грузопотоков, будет укрепляться транзитный потенциал двух наших государств, российские и иранские товары получат более удобный и разнообразный по географическим направлениям доступ к внешним рынкам», — подчеркнул президент России.

— Коридор «Север – Юг» — это мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи в Индии протяженностью 7,2 тыс. км. Согласно тексту соглашения, который приводят СМИ, Москва и Тегеран будут совместно финансировать проектирование, строительство, а также поставки товаров и услуг по железнодорожному маршруту Решт — Астара.

— 17 мая Владимир Путин также по телефону поздравил своего коллегу из Казахстана Касым-Жомарта Токаева с 70-летием. Лидеры подтвердили настрой на укрепление отношений двух стран.

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