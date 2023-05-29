Железную дорогу построят между Оренбургской областью и Башкирией

Оренбургскую область и Башкирию свяжет железная дорога Сибай – Новопрудное. Соглашение об этом подписали минтранс Башкирии и «ВЭБ Инфраструктура».

Планируется, что новая дорога свяжет перерабатывающие предприятия с несколькими месторождениями цветного металла, в том числе Юбилейное, Восточно-Подольское, Северо-Подольское и Подольское.

Кроме того, как пишет РИА «Оренбуржье», откроется новый путь между районами Среднего и Северного Урала, Казахстаном, странами Средней Азии и Китаем. Это необходимо, чтобы обойти слишком загруженный Челябинский железнодорожный узел.

Проект реализуют через девять лет. Планируется привлечь порядка 116 млрд рублей инвестиций.

Ранее, в конце марта, сообщалось, что этим летом в Оренбуржье откроют движение по новому мосту через реку Джуса. Мост построят рядом со старой переправой, на 69-м км автодороги Орск – Шильда – граница Челябинской области.