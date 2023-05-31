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Врач развеяла миф о необходимости отказаться от сладкого при сахарном диабете

Врач Кашух: диеты и полный отказ от сладкого при сахарном диабете необязательны
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Фото: TASS/Imago/Kniel Synnatzschke
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При сахарном диабете нет необходимости полностью отказываться от сладостей. Достаточно перестроить рацион и сделать его более здоровым, рассказала в среду, 31 мая, кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

Специалист развеяла миф о том, что при этой патологии нужны строгие ограничения в питании, например, полный запрет на сладости и употребление углеводов. По ее словам, диеты и полный отказ от сладкого бесполезны.

«Не нужно совсем отказываться от любимых десертов, но важно ограничить их употребление, как и сахара в целом. Вместо блюд, содержащих «быстрые» углеводы, врачи рекомендуют употреблять продукты, в которых углеводы расщепляются медленно. Например, цельнозерновые макароны, бурый рис», — приводит ее слова портал «Доктор Питер».

При этом врач уточнила, что людям, страдающим сахарным диабетом, необходимо грамотно строить свой рацион, учитывая уровень сахара в крови и тяжесть заболевания. Любимые «запретные» продукты также могут быть включены в него в разумных количествах, отмечает эксперт. Но эта рекомендация справедлива только для тех, кто следит за своим здоровьем.

«Человеку важно не только понимать, в каком количестве он может позволить себе съесть тот или иной продукт, но и выстроить более здоровые отношения с едой в целом: не стремиться снять стресс за счет переедания, не использовать еду как вознаграждение и так далее. В этом наряду с эндокринологом и диетологом может помочь психолог», — добавила Кашух.

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В этом же месяце диетолог и эндокринолог Анастасия Тараско дала рекомендации диабетикам перед отъездом в отпуск. Специалист предупредила, что смена обстановки во время поездки может негативно повлиять на людей с сахарным диабетом. Чтобы контролировать уровень углеводов, она посоветовала спрашивать на стойке регистрации максимально развернутое меню с содержанием белков, жиров, углеводов, а также чаще измерять сахар в новом для себя климате, чтобы не допустить осложнений.

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